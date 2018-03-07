Maden işçilerinden Mehmetçik'e kamyonet

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta maden işçilerinin düzenlediği kampanya ile alınan 130 bin lira değerindeki kamyonet, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağışlandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan maden işçileri ve Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) katkılarıyla düzenlenen kampanya ile 130 bin lira değerinde kamyonet alındı. Kamyonet, Suriye'nin Afrin bölgesindeki töreristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için TSK'ya bağışlandı. Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törene, Vali Ahmet Çınar, Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Zonguldak Başsavcısı Hakan Yağız, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, TTK Müdür Vekili Ercan Gebeş, Zeytin Dalı Harekâtı'nda gazi olan Uzman Çavuş Serkan Arık ve Astsubay Üstçavuş Uğur Günaydın ile maden işçileri katıldı. Ellerindeki Türk bayrakları ve baretleriyle törene katılan maden işçileri, "Mehmetçik asla yalnız değildir", "Maden işçisi askerin yanında", "Maden işçisi Afrin'e gitmek istiyor", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, maden işçileri olarak yer altında ülke ekonomisine katkı için şehit olurken, kahraman ordu ve güvenlik güçlerinin de ülkenin birlik ve beraberliği için şehit olduğunu söyledi. Her zaman devlet ve milletin yanında olduklarını söyleyen Demirci, maden işçilerinin talebi doğrultusunda alın teriyle kazanılan, helal katkılarıyla alınan kamyoneti TSK'ya bağışladıklarını ifade etti. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ise Afrin'de yapılan mücadelenin terörle mücadele gibi görünse de dünyanın egemen emperyalistlerine ve zalim devletlerine karşı yapılan bir savaş olduğunu söyledi. Türkiye'nin tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşadığını ifade eden Vali Çınar, şöyle dedi: "Bu emperyalistlere uşaklık yapan, köpeklik yapan ama maalesef Müslüman çocukları da olsa, bu teröristleri asla affetmeyeceğiz. Gelecekte bütün dünya bu çocukları, yeni nesiller bu teröristleri, Müslümanların en zor zamanlarında onlara eziyet eden, onları sömüren emperyalistlere uşaklık edenler olarak hatırlayacak. Bugün Afrin'de mücadele vermekte olan o yiğitler ve kahramanlarımızı ise tarih, göklere çıkaracaktır ve asla unutmayacaktır. Ben burada sendika ve kurum yöneticileri ile bütün iş kardeşlerimizi bu alın terleriyle kazandıkları parayla yapmış oldukları bağışlardan dolayı, gösterdikleri hassasiyetlerden dolayı kutluyorum." Duaların ardından kesilen kurban sonrası kamyonet, TSK'nın Afrin'deki operasyonlarında kullanılmak üzere çekiciyle bölgeye gönderildi.