Maden işçilerinden, Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan maden işçilerinin yanı sıra Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) üyesi işçiler ile sendikanın yöneticileri ve personelinin, Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden güvenlik güçlerine destek amacıyla düzenlediği kampanyayla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) talebi doğrultusunda alınan arazi aracı ile çeşitli malzemeler, törenle sınıra gönderildi.
Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, valilik önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlık diledi.
"Bugün o bölgede teröristlere karşı ordumuzun, polisimizin, jandarmamızın ve korucumuzun verdiği mücadele bizim için değil" diyen Çınar, şöyle konuştu:
"Bu mücadele terörle mücadele gibi görünse de emin olunuz ki dünyanın egemen egoist ve zalimlerine karşı savaştır. Bu emperyalistlere uşaklık yapan, köpeklik yapan ama maalesef Müslüman çocukları da olsa bu teröristleri asla affetmeyeceğiz. Gelecekte bütün dünyanın çocukları, yeni nesiller bu teröristleri, Müslümanların en zor zamanlarında onlara eziyet eden, onları sömüren emperyalistlere uşaklık edenler olarak hatırlayacak ve lanetleyeceklerdir. Bugün Afrin'de mücadele vermekte olan o yiğitler ve kahramanlarımızı tarih göklere çıkaracaktır ve asla unutmayacaktır. Ben burada sendika ve kurum yöneticileri ile bütün işçi kardeşlerimizi bu alın terleriyle kazandıkları parayla yapmış oldukları bağışlardan, gösterdikleri hassasiyetlerden dolayı kutluyorum."
- "Mücadeleye mütevazi bir katkıda bulunduk"
GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ise güvenlik güçlerinin terör örgütlerine ve arkasındaki karanlık güçlere karşı amansız mücadelesinin devam ettiğini belirtti.
Demirci, "Maden işçileri olarak yer altında Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı ve Türk milletinin refahı için doğaya karşı mücadelede şehit olurken, kahraman ordumuz ve güvenlik güçlerimiz, ülkemizin ve bizlerin birliği, bütünlüğü ve güvenliği için şehit düşüyor." ifadesini kullandı.
Maden işçileri olarak Türk ordusunun devletinin ve milletinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Demirci, şunları söyledi:
"Maden işçisi arkadaşlarımızın talepleri, valimizin oluru ve TTK Genel Müdürümüzün desteğiyle maden işçileri ve sendikamız çalışanları olarak terör örgütlerine ve arkasındaki güçlere karşı verilen bu mücadeleye mütevazi bir katkıda bulunduk.
Katkı veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün aracımızı ve diğer malzemeleri operasyon bölgesine göndermek için buradayız. Allah ordumuzun yardımcısı olsun, askerlerimizi ve mücadele veren kahramanlarımızı korusun. Maden işçisinin kalbi kahramanlarımızla birlikte atıyor.
Biz madenciler ve Zonguldak halkı olarak her zaman devletimizin ve ordumuzun yanında olmaya devam edeceğiz."
Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanarak gazi olan astsubay üstçavuş Uğur Günaydın ve uzman çavuş Serkan Arık da maden işçilerine destek vermek amacıyla törene katıldı.
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