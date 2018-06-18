HABER

Maden işçisinin kızından çok acı sözler! 'Keşke babam 1 gün önce ölseydi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 08:15 | Son Güncelleme

Maden kazasında ölen işçilerin çocukları için kamuda istihdam sağlayan düzenlemeyi 1 gün ile kaçıran maden işçisi Mehmet Aygün’ün kızı Elif Aygün, düzenleme kapsamının genişletilmesini istedi ve mağduriyetini 'Keşke babam 1 gün önce ölseydi' diye ifade etti.

Maden işçisinin kızından çok acı sözler! 'Keşke babam 1 gün önce ölseydi'

Türkiye’nin en büyük maden kazası 13 Mayıs 2014’te Manisa Soma’da yaşandı ve 301 kişi hayatını kaybetti. Facia sonrası ölen madenci çocuklarının kamuda istihdam edilmesi gündeme geldi. Düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda geçen mart ayında kabul edildi ve 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihleri arasında yaşamını yitiren madencilerin çocuklarının kamuda istihdamını kapsadı.

Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre, Soma faciasından 1 gün sonra yani 14 Mayıs 2014’te Zonguldak Gelik Maden Ocağı’nda yaşanan kazada ölen maden işçisi Mehmet Aygün’ün kızı Elif Aygün (22) ise yasanın genişletilmesini istiyor.

‘DÜZENLEMEDEN 1 GÜN SONRA KAYBETTİK’

Türkçe öğretmenliği bölümünü bitiren ancak işsiz olan Aygün, hayatını kaybeden madencilerin çocuklarına ilişkin düzenlenen istihdam tasarısını 1 günle kaçırdıklarını ifade ederek, “Babamı doğum günümde kaybettik. Her doğum günümde sevinç yerine acı yaşıyorum. 13 Mayıs’ta Soma faciası olduğunda çok büyük bir üzüntü yaşadık. 1 gün sonra, yani 14 Mayıs’ta ise Zonguldak’taki göçükte babamızı kaybettik. Acımız daha da büyüdü. Annem, kardeşim ve ben kadın başımıza kaldık. Çok zorluk çektik. Hem çalışıp hem de üniversite eğitimine devam ettim” dedi.

“Hayatını kaybeden madencilerin çocuklarına ilişkin düzenlenen istihdam tasarısını 1 günle kaçırdık” ifadesini kullanan Aygün, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı: “Öyle anlatılamaz bir durumdayız ki bazen ‘Keşke babam 1 gün önce ölseydi’ diyorum kendi kendime. Bunu kendimi düşündüğüm için değil, ailemin içine düştüğü sıkıntının ne boyutta olduğunu ifade etmek için söylüyorum. Bu haktan yararlanmamız için babamın 1 gün önce mi ölmesi lazımdı?”

‘KAPSAM GENİŞLETİLMELİ’

Zonguldak Maden Şehit Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit de düzenlemeyi olumlu bulduklarını ancak eksikler olduğunu kaydetti. Yiğit, “Yasa 2003-2014 yıllarını kapsıyor. 2003 yılı öncesinde de çok büyük maden faciaları yaşadık. 1992 yılında Kozlu’da 263 madenci hayatını kaybetti. O madencilerin yakınları halen mağduriyet içerisinde. 13 Mayıs 2014’ten sonra da maden kazaları yaşandı. Düzenlemeyi olumlu buluyoruz ancak kapsamının genişletilmesini istiyoruz” diye konuştu.


PARTNERSeksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...Seksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...
TİKA nedir? TİKA'nın açılımı nedir? TİKA ne iş yapar? TİKA nedir? TİKA'nın açılımı nedir? TİKA ne iş yapar?
Günlük burç yorumları: 18 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 18 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Soma soma faciası soma maden kazası

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan müjdeyi verdi

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AÖF üç ders sınavı ne zaman? AÖF üç ders sınavına kimler girebiliyor?

AÖF üç ders sınavı ne zaman? AÖF üç ders sınavına kimler girebiliyor?

2018 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Lise Geçiş Sınavı sonuçları açıklama tarihi nedir?

2018 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Lise Geçiş Sınavı sonuçları açıklama tarihi nedir?

TİKA nedir? TİKA'nın açılımı nedir? TİKA ne iş yapar?

TİKA nedir? TİKA'nın açılımı nedir? TİKA ne iş yapar?

Günlük burç yorumları: 18 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 18 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Son dakika! İstanbul'da metro seferlerinde aksama yaşandı

Son dakika! İstanbul'da metro seferlerinde aksama yaşandı

Kadıköy’de köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

Kadıköy’de köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.