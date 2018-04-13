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Maden mühendisleri odası başkanı Yüksel: Özelleştirmeler artarak devam edecek (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:15 | Son Güncelleme

MADEN Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez'in bu yıl en az 5 kömür sahasının özelleştirileceği yönünde açıklamasını değerlendirerek, "Sadece şu anda Armutçuk ile başlayan işlemler Amasra'daki sahaların özelleştirilmesiyle, Zonguldak merkezindeki küçük ölçekli sahaların özelleştirilmesiyle, TKİ'ye ait sahaların özelleştirilmesiyle devam edecek.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)MADEN Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez'in bu yıl en az 5 kömür sahasının özelleştirileceği yönünde açıklamasını değerlendirerek, "Sadece şu anda Armutçuk ile başlayan işlemler Amasra'daki sahaların özelleştirilmesiyle, Zonguldak merkezindeki küçük ölçekli sahaların özelleştirilmesiyle, TKİ'ye ait sahaların özelleştirilmesiyle devam edecek. Biz bunun ileride daha artarak devam edeceğini düşünüyoruz" dedi. Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez'in Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi'nde bu yıl en az beş kömür sahasını, ruhsat devri suretiyle işletme hakkının verilmesi yöntemini kullanarak ihale etmeyi amaçladıklarını, ilk ihalenin Armutçuk Alacaağzı kömür madeni olduğunu söylediğini açıkladı. Bakanlığın uzun süredir madenciliğin gerektirdiği bilim, teknik ve uzmanlıktan uzak, kamu işleyişine aykırı siyasi ve ekonomik ilişkiler içerisinde davranmaya devam ettiğini söyleyen Yüksel, şöyle konuştu: "Armutçuk ve Alacaağzı sahalarının özelleştirileceği söylendi. Aslında bu sahalar geçmişte rödovans karşılığı özel sektöre verilmişti. Şu anda devlet rödovanstan önemli bir gelir elde ederken elde ettiği gelirlerden feragat edip özel sektöre devretmek istiyor. Sadece şu anda Armutçuk ile başlayan işlemler Amasra'daki sahaların özelleştirilmesiyle, Zonguldak merkezindeki küçük ölçekli sahaların özelleştirilmesiyle, TKİ'ye ait sahaların özelleştirilmesiyle devam edecek. Biz bunun ileride daha artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Bu TKİ'den başlayarak öncelikle küçük ölçekli işletmeler kapatılıp özel sektöre devredildikten bir süre sonra TTK'da kapatılacak. Muhtemelen TKİ'de devredilecek" ÖZELLEŞTİRME ÇARE DEĞİL Özelleştirmenin ölüm getirdiğini yıllardır söylediklerini bunun örneklerini de Zonguldak'ta ve Soma'da ki maden facialarında gördüklerini söyleyen Yüksel, bakanlığın bu politikaları devam ettikçe aynı acıların yaşanacağını ifade etti. Özelleştirmenin bir çare olmadığını söyleyen Yüksel, "Sahaları zaten rödovans sisteminde özelleştirmişsiniz, bir şirkete vermişsiniz. Şimdi tekrar özel sektöre ihale edeceğiz diyorsunuz. O sözleşmeyi niye yaptınız? Niye fesih ediyorsunuz? Bunun kamuoyuna açıklanması gerekiyor. TTK ve TKİ'nin işletmediği sahalar deniyor. Niye işletilmediği kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Yetkililer mi işletmedi, yoksa birileri işlettirmedi mi? Bu kavramların ortaya konması gerekiyor. Biz bu konuda kamuoyunda yetkililerle bunu tartışmaya hazırız" dedi.

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