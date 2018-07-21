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Maden ocağında iş kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 12:13 | Son Güncelleme

Zonguldak'taki maden ocağında basınçlı hava hortumunun tadilatı sırasında kaçak meydana gelmesi sonucu 4 işçi yaralandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında basınçlı hava hortumunun tadilatı sırasında kaçak meydana gelmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde, basınçlı hava hortumunun tadilatı sırasında tazyikli havayla dolu hortumlar bir anda savruldu. O sırada hotumların çarptığı 4 işçi yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından maden ocağından çıkarılan işçiler, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
basınçlı hava TTK Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak

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