Maden ocağında iş kazası: 4 yaralı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında basınçlı hava hortumunun tadilatı sırasında kaçak meydana gelmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde, basınçlı hava hortumunun tadilatı sırasında tazyikli havayla dolu hortumlar bir anda savruldu. O sırada hotumların çarptığı 4 işçi yaralandı.
Mesai arkadaşları tarafından maden ocağından çıkarılan işçiler, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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