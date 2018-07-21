Maden ocağında iş kazası: 4 yaralı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında basınçlı hava hortumunun tadilatı sırasında kaçak meydana gelmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde, basınçlı hava hortumunun tadilatı sırasında tazyikli havayla dolu hortumlar bir anda savruldu. O sırada hotumların çarptığı 4 işçi yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından maden ocağından çıkarılan işçiler, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

