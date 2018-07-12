Madenci aileleri, 'adalet buluşması' için Soma'dan yola çıktı

Serkan ÖZDEMİR-Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada verilen karar, Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği üyelerince protesto edildi. Basın açıklaması yapan 15 madenci yakını, çeşitli şehirlerde 'adalet buluşması' yapmak üzere Soma'dan yola çıktı.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili davada dün verilen karar, Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri tarafından basın açıklamasıyla protesto edildi. Maden faciasının olduğu saat 15.03'te Soma Beşyol Meydanı'ndaki madenci heykeli önünde toplanan 2'si erkek 15 madenci yakını, 'Adalet için yürüyoruz', '301'in hesabı sorulacak' sloganları attı. Faciada yaşamını yitiren madencilerden Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak, aileler adına basın açıklamasını okudu. Açıklamasına "Adalet istiyoruz" diyerek, başlayan Çolak, şunları söyledi:

"Çocuklarımız için bugün yola çıkıyoruz. Adalet sadece zenginler için varmış. Bunu bir kez daha anlamış olduk. Evlatlarımızın katilleri 18 ile 22 yıl arasında hapis cezaları aldı. 301 canı kaybettik; cezası bu mu? Kişi başı yatacakları ceza, 2 ay bile etmiyor. Patronların korunduğu, zalimlerin ödüllendirildiği bu düzende adaleti aramaya, adalet arayan anneler ile buluşmaya gidiyoruz. Evlatlarımız geri gelmeyecek, biliyoruz. Fakat başka anneler ağlamasın, başka çocuklar ölmesin, diye bu yola çıkıyoruz. Bugün yola çıkmadan yanımıza bir parça kömür aldık. 'Bedeli ödendi' diye çocuklarımızdan toprak alıp, götüreceğiz. Madende şehit olan çocuklarımız unutulmasınlar, diye yol boyunca adalet arayanlarla buluşmalar gerçekleştireceğiz. Bu akşam Çanakkale'de saat 19.00'da 'adalet buluşması' gerçekleştireceğiz."