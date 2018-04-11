Madenciler Cumhuriyet Meydanı’nda toplandılar

Bartın’daki madenciler eylemlerini Cumhuriyet Meydanı’nda sürdürdü.
Bartın’ın Amasra ilçesinde özel bir şirkette çalışan 148 işçi, 13 Mart’ta ücretli izne çıkarılıp işlerine son verildi. İşlerine son verilen işçiler 26 Mart’tan itibaren özel şirketin Tarlaağzı köyündeki binası önünde çadırlarını kurdular. Vardiyalı olarak 24 saat oturma eylemi yapan işçiler bugün eylemine Bartın Cumhuriyet Meydanı’nda devam ettiler. Bartın Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan eyleme CHP İl Başkanı İlknur Dursun, Bartın Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Çetin ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Eylemde konuşma yapan maden işçisi Tayfun Abaoğlu şu sözlere yer verdi:
"Biz özel bir firmada çalışıyoruz, bize denildi ki; ’bu saatten sonra taşeron yok’, tamam yok dediniz kapının önüne 150 kişi koydunuz bunu herkes duydu gördü biliyor, şu ana kadar bize burada kimse sahip çıkmadı. Benim 4 tane çocuğum var ve ben onları okula gönderemiyorum. Ceplerine haçlık olarak bir kuruş dahi koyamıyorum, ben bakmamla yükümlü olduğum evlatlarıma sahip çıkamıyorum."
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