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Madencilerden 2,5 milyar dolarlık ihracat hedefi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:19 | Son Güncelleme

İMİB Başkanı Dinçer: - "Blok mermer ve işlenmiş doğal taş ihracatında 2017'de 2,1 milyar dolara ulaşıldı. Bu yıl inşallah 2,5 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz" - "Bu yıldan itibaren de yüzde 20-25 arası büyüme sağlayabilirsek madende 2023'teki hedefimiz olan 15 milyar dolar, doğal taş özelinde de 6-7 milyar doları bulabileceğiz"

CANNES (AA) - YILMAZ YILDIZ - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, blok mermer ve işlenmiş doğal taş ihracatında 2017'de 2,1 milyar dolara ulaşıldığını belirterek, "Bu yıl inşallah 2,5 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz." dedi.

MIPIM gayrimenkul fuarında AA muhabirine konuşan Dinçer, MIPIM'de "Ben Türk Taşıyım (I'm Turkish Stone)" sloganına sahip stantlarıyla yer aldıklarını ifade etti.

Dinçer, dünyada bir numara olan Türk taşının dünyanın en eski üretici, en zengin kaynaklara ve renk çeşitliliğine sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada bilgiler ve veriler anlatıldı. İstanbul'da da basın toplantısıyla anlatacağız. Hem algıyı daha iyi kılmak hem de daha çok kullanım sağlamak açısından... Sonuçta bu bir Türk ürünüdür. Dünyanın en iyi, en çok rezervine sahip hazinesidir. Mimarlarımızın yaptığı projelerde hem içeride hem dışarıda Türk taşının kullanımının artırılması için tanıtacağız. Daha sonra yurt dışındaki mimarlık ofislerinin malzeme kütüphanelerine Türk taşını yerleştirerek duyuracağız. Böyle bir hedefimiz var. Mimarlarla ortak çalışmak zorundayız. Çünkü onlar projeye yazıyor ve projede yazılınca değişmiyor."

- "İhracatımızın yarısı blok, yarısı işlenmiş olan"

Blok mermer ve işlenmiş doğal taş ihracatında rakiplerinin İtalya ve İspanya olduğuna işaret eden Dinçer, "Biz hem ham madde hem de işlenmiş olarak ihraç ediyoruz. İkisini de yapmamız lazım. ABD'ye ham, Çin'e ise işlenmiş satamazsınız. İkisine de malzeme satmak zorundayız. Bu işin katma değerli olan tarafı işlenmiş olan. Her çeşit bloku Türkiye'de işleyemiyoruz. Bizim fabrikalarımızda işlendiğinde kırılıp dökülebiliyor. Ama bunu Çin ve Hindistan satın aldığında kimyasallarla sağlamlaştırabiliyorlar. Aslında ikisi de katma değerli oluyor. İhracatımızın yarısı blok, yarısı işlenmiş olan." diye konuştu.

Dinçer, blok mermer ve işlenmiş doğal taş ihracatında 2017'de 2,1 milyar dolara ulaşıldığını belirterek, "Bu yıl inşallah 2,5 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz. Bu yıldan itibaren de yüzde 20-25 arası büyüme sağlayabilirsek madende 2023'teki hedefimiz olan 15 milyar dolar, doğal taş özelinde de 6-7 milyar doları bulabileceğiz. Gidişat o yönde. İhracatın hızlanması için 2018 yılında ruhsat izinlerimizin hızlandırılması gerekiyor. Çeşitliliğin artması ve piyasaya yeni ürünleri sürmek için bu gerekiyor. İlgi var." değerlendirmesinde bulundu.

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