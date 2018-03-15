Madencilerden 2,5 milyar dolarlık ihracat hedefi

CANNES (AA) - YILMAZ YILDIZ - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, blok mermer ve işlenmiş doğal taş ihracatında 2017'de 2,1 milyar dolara ulaşıldığını belirterek, "Bu yıl inşallah 2,5 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz." dedi.

MIPIM gayrimenkul fuarında AA muhabirine konuşan Dinçer, MIPIM'de "Ben Türk Taşıyım (I'm Turkish Stone)" sloganına sahip stantlarıyla yer aldıklarını ifade etti.

Dinçer, dünyada bir numara olan Türk taşının dünyanın en eski üretici, en zengin kaynaklara ve renk çeşitliliğine sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada bilgiler ve veriler anlatıldı. İstanbul'da da basın toplantısıyla anlatacağız. Hem algıyı daha iyi kılmak hem de daha çok kullanım sağlamak açısından... Sonuçta bu bir Türk ürünüdür. Dünyanın en iyi, en çok rezervine sahip hazinesidir. Mimarlarımızın yaptığı projelerde hem içeride hem dışarıda Türk taşının kullanımının artırılması için tanıtacağız. Daha sonra yurt dışındaki mimarlık ofislerinin malzeme kütüphanelerine Türk taşını yerleştirerek duyuracağız. Böyle bir hedefimiz var. Mimarlarla ortak çalışmak zorundayız. Çünkü onlar projeye yazıyor ve projede yazılınca değişmiyor."