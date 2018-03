Madencilerden Mehmetçik’e arazili araç desteği

Zonguldak’ta Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yönetimi ve maden işçileri tarafından Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nı sürdüren TSK’ya arazili araç desteğinde bulunuldu. Törene iki Afrin gazisi de katıldı.

GMİS yönetimi ve maden işçileri kendi aralarında topladıkları para ile Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerine destek sağlamak amacıyla arazili araç gönderdiler. Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törende yapılan dualarla araç dualarla Afrin’e uğurlandı. Törene, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, İl Müftüsü Rüstem Can’ın yanın sıra Afrin’de görev yaparken 1027 rakımlı tepede gazi olan Serkan Arık ve Keltepede görev yaparken gazi olan Üstçavuş Uğur Günaydın ve çok sayıda madenci katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda maden işçileri “Şehitler ölmez vatanda bölünmez”, “Başkan bizi Afrin’e götür” sloganları attı. Programın açılış konuşmasını yapan Genel Maden İşçileri Genel Başkanı Ahmet Demirci, sözlerine Afrin operasyonunda şehit düşen kahramanlara rahmet dileyerek başladı. GMİS olarak her zaman ordunun ve devletin yanında olduklarını ifade ederek, “Bugün Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten şanlı ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin terör örgütlerine ve arkasında karanlık güçlerine karşı amansız mücadelesi devam ediyor. Bu mücadelede şehit düşen kahramanlarımızı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Bizler maden işçileri olarak yer altında ülkemizin ekonomik bağımsızlığı ve milletimizin refahı için doğaya karşı mücadele karşı şehit olurken kahraman ordumuz ve güvenlik güçlerimiz ülkemizin ve milletimizin birliği için şehit olmaktadırlar. Biz her zaman ordumuzun, devletimizin her zaman yanında olmaktayız. Maden işçisi arkadaşlarımızın talepleri Valimizin oluru TTK Genel Müdürümüzün destekleri ile maden işçileri ve çalışanları destekleri ile terör örgütlerine ve arkadaşındaki güçlere karşı mütevazi bir katkıda bulunduk katkı veren herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.