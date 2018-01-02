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Maden'de 'ciddi heyelan riski' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 14:27 | Son Güncelleme 34 dakika önce

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ'ın dağ yamacında kurulu ilçesi Maden'de, Fırat Üniversitesi tarafından yapılan incelemede, kaymakamlık ve belediye binasının da bulunduğu bölgede 'ciddi heyelan riski' oduğu belirlendi.Adını ilçeden çıkan bakır madeninden alan ve bir dağın yamacında bulunan Maden ilçesinde, belediye tarafından Elazığ Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden ilçedeki heyelan riski ile ilgili inceleme yapılması istendi. Talep üzerine yapılan inceleme ve ölçüm sonuçlarını raporu belediye ve kaymakamlığa teslim edildi.Yaptıkları inceleme ve ölçümler konusunda bilgi veren Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Şaşmaz, "Maden belediye başkanımızın talebi üzerine Maden'de bir çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmanın sonucunda ölçümler yaptık ve bir rapor hazırladık. Bu rapor doğrultusunda Maden ilçesinin bazı bölgelerinde heyelan riskinin olduğunu belirledik. Bu raporu hem belediye başkanımıza hem de kaymakamımıza verdik" dedi.CİDDİ BİR HEYELAN RİSKİ VAR Yapılan çalışmalar sonucunda bölgede ciddi bir heyelan riskinin olduğunu ifade eden Prof Dr. Şaşmaz, "Yaptığımız ölçümler sonucunda böyle bir kanaate vardık. Yüzeyden 10-15 metre derinlikte bir kayma yüzeyi boyunca bölgede bir hareketin varlığını belirledik. Maden'de ciddi bir heyelan riskinin olduğunu söylüyoruz" dedi. Olası bir heyelanın Maden'in tamamını etkilemeyeceğini ifade eden Prof.Dr. Şaşmaz, "Heyelan lokal bir alanı etkiyecek. Maden'in Cami Kebir Mahallesi'ni etkileyebilir. Heyelanı durdurmak için bir takım önlemler almak mümkün. Özellikle fore kazık ve istinat duvarları ile önlem alınabilir. Ancak heyelanın boyutları oldukça büyük"dedi.HEYELAN BÖLGESİNDE MADEN BELEDİYESİ VE HÜKÜMET KONAĞI VAR Acilen çalışmaların başlaması gerektiğini dile getiren Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Şaşmaz, "Heyelanın etkileyeceği yerde Maden Belediyesi ve Hükümet Konağı da bulunuyor. Ayrıca şahıslara ait binalar var. Bu mahallenin boşaltılması gerekiyorsa hemen boşaltılmalı. Kış ve bahar dönemlerinde bölgenin meteorolojik olarak yağışlı bir döneme gireceğini kabul edecek olursak bu dönemde bazı risklerin artacağını söyleyebiliriz. Çünkü, heyelanın suyla birlikte hareketi artacağı için devam edecektir. İnşallah bu tür riskler ile karşılaşmayız" dedi.

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