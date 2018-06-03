Madenler nitelikli iş gücüyle daha güvenli olacak

ÖZCAN YILDIRIM - Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında maden sektöründe 20 ulusal yeterliliğin hazırlanması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda birçok kurum, kuruluş ve meslek örgütüyle iş birliği protokolleri imzalayan MYK, iş kazalarının en fazla yaşandığı sektörlerden olan maden sektörüne yoğunlaştı.

Kurum, aralarında arazi işçisi, tahliyeci, yer altı nakliyat işçisi, patlayıcı madde ambarcısı, tulumbacı, kuyu bakım işçisi, aspiratör ve dragline operatörlerinin de yer aldığı madencilik sektöründeki 20 meslekte ulusal yeterlilik hazırlamak için Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Kamu-İş ile iş birliği protokolü imzaladı.

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- "Daha önce atılan adımların devamı"

MYK Başkanı Adem Ceylan, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" meslekleri barındıran maden sektöründe yeterlilik hazırlama çalışmalarının kaliteden ödün vermeyecek bir biçimde sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi.