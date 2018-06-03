HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Madenler nitelikli iş gücüyle daha güvenli olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 11:25 | Son Güncelleme

Mesleki Yeterlilik Kurumu, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Kamu-İş arasında maden sektöründe 20 ulusal yeterliliğin hazırlanması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı - Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan: - "Tüm tarafların yer aldığı iş birliği protokolüyle madenlerimizin daha güvenli çalışma alanları olması için önemli bir adım daha atmış olduk"

ÖZCAN YILDIRIM - Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında maden sektöründe 20 ulusal yeterliliğin hazırlanması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda birçok kurum, kuruluş ve meslek örgütüyle iş birliği protokolleri imzalayan MYK, iş kazalarının en fazla yaşandığı sektörlerden olan maden sektörüne yoğunlaştı.

Kurum, aralarında arazi işçisi, tahliyeci, yer altı nakliyat işçisi, patlayıcı madde ambarcısı, tulumbacı, kuyu bakım işçisi, aspiratör ve dragline operatörlerinin de yer aldığı madencilik sektöründeki 20 meslekte ulusal yeterlilik hazırlamak için Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Kamu-İş ile iş birliği protokolü imzaladı.
\

- "Daha önce atılan adımların devamı"

MYK Başkanı Adem Ceylan, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" meslekleri barındıran maden sektöründe yeterlilik hazırlama çalışmalarının kaliteden ödün vermeyecek bir biçimde sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Maden sektörünü iş kazaları açısından riskli bir sektör olduğunu vurgulayan Ceylan, bu sektörde bilgi, birikim ve yeteneğe sahip, nitelikli ve belgeli çalışanların varlığının iş kazalarının önüne geçebileceğini kaydetti.

İmzaladıkları iş birliği protokolünün maden sektörüne yönelik daha önce attıkları adımların devamı niteliğinde olduğunu ifade eden Ceylan, "Tüm tarafların yer aldığı iş birliği protokolüyle madenlerimizin daha güvenli çalışma alanları olması için önemli bir adım daha atmış olduk. Hem sektöre hem çalışanlara hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.
\

- Belgeli çalışan sayısı 346 bine ulaştı

Faaliyetine 2006ʹda başlayan MYK tarafından, bugüne kadar 943 ulusal meslek standardı ile 444 ulusal yeterlilik belirlendi. Temel amacı iş gücüne nitelik kazandırmak olan kurum, çalışanlara toplamda 194 milyon lira sınav ve belgelendirme desteğinde bulundu.

MYK tarafından bugüne kadar 346 bin 378 çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdi.

PARTNERHakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?Hakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?
İstanbul'da UBER ve scotty denetimiİstanbul'da UBER ve scotty denetimi
Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye 2'ye bölündü! Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye 2'ye bölündü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Maden İşleri Genel Müdürlüğü maden sektörü Mesleki Yeterlilik Kurumu

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

Taksilerde yeni dönem! Taksi renkleri değişiyor: turkuaz ve siyah taksi

Taksilerde yeni dönem! Taksi renkleri değişiyor: turkuaz ve siyah taksi

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçimleri için TRT'de kim ne kadar konuştu? Son verileri RTÜK üyesi İlhan Taşçı açıkladı

24 Haziran seçimleri için TRT'de kim ne kadar konuştu? Son verileri RTÜK üyesi İlhan Taşçı açıkladı

İlginizi Çekebilir

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Bolu'da kadavra 17 yıl sonra defnedildi! 'Cesedi artık kullanılamayacak hale gelmişti'

Bolu'da kadavra 17 yıl sonra defnedildi! 'Cesedi artık kullanılamayacak hale gelmişti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Tokat'ta acı bekleyiş! Halil Karaçam'dan haber yok

Tokat'ta acı bekleyiş! Halil Karaçam'dan haber yok

Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye 2'ye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye 2'ye bölündü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bu iş bitti' dedi... Bağdat Caddesi'nde peş peşe durdurdular!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bu iş bitti' dedi... Bağdat Caddesi'nde peş peşe durdurdular!

Antalya'da son dakika gelişmesi! Sürat teknesi battı: 9 göçmen hayatını kaybetti

Antalya'da son dakika gelişmesi! Sürat teknesi battı: 9 göçmen hayatını kaybetti

TSK az önce açıkladı! 3 terörist öldürüldü

TSK az önce açıkladı! 3 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.