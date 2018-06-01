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Madrid Büyükelçiliği şehitlerini andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 15:03 | Son Güncelleme

ASALA'nın şehit ettiği Necla Kuneralp, Beşir Balcıoğlu ve Antonio Torres Olmedo için anma töreni düzenlendi

MADRİD (AA) - İspanya'da 1978'de Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen dönemin Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp'nin eşi Necla Kuneralp, ağabeyi emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu ve büyükelçilik şoförü Antonio Torres Olmedo törenle anıldı.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği, saldırının düzenlendiği Fortuny ve Jenner sokaklarının kesiştiği noktada anma töreni düzenledi.

Saldırının 40. yıl dönümde yapılan törene Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, büyükelçilik çalışanları, İspanya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Madrid Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

Büyükelçi Önhon, törende yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin farklı ülkelerde farklı yüzlerle ve isimlerle ortaya çıkabileceklerini, ancak bunlar arasında bir fark bulunmadığını söyledi.

Terörün milliyeti, dini, ırkı olmadığına, iyi terörist-kötü terörist ayrımı yapılamayacağına dikkati çeken Önhon, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla süreceğini, uluslararası iş birliğinin de bu mücadelenin "olmazsa olmazı" olarak görüldüğünü kaydetti.

İspanya'nın da Türkiye gibi terörden çok çeken bir ülke olduğunu belirten Önhon, 2004'te Madrid ve 2017'de de Barselona’nın hedef alındığını hatırlatarak tüm dünyadaki terör eylemleri mağdurlarını andı.

İspanya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Ülkeleri Genel Müdürü Juan Lopez Herrera da 2 Haziran 1978'deki ASALA saldırısında İspanyol vatandaşı Antonio Torres Olmedo’nun da hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, ortak acıyı paylaştıklarını ve Türkiye ile İspanya arasında terörle mücadelede kapsamlı iş birliğinin sürdüğünü söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, 1970’li yıllardan bu yana Ermeni terör örgütleri ASALA, JCAG, ARA ve Yunanistan'daki 17 Kasım tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 40 mensubunu şehit verdi.

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Asala İspanya madrid Ömer Önhon Terör örgütü

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