HABER

Madrid'de "İstanbul'dan Sevgilerle" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 00:03 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Resmin şairi olarak bilinen Erbil'in "İstanbul'dan Sevgilerle" sergisi bir dönem yaşadığı Madrid'de sanatseverlerle buluştu

MADRİD (AA) - Ressam Devrim Erbil'in son dönem eserlerinden oluşan "İstanbul'dan Sevgilerle" sergisi İspanya'nın başkenti Madrid'de açıldı.

Ateneo de Madrid Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılışına Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı. Resmin şairi olarak bilinen Devrim Erbil ise sağlık sorunları nedeniyle açılışta yer alamadı.

Sanatçının kızı Renk Erbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının bir dönem İspanya'da tahsil yaptığını belirterek, "Bu nedenle İspanya ve Madrid onun için çok özel. Bu, babamın Madrid'deki ilk sergisi oluyor ancak maalesef sağlık sebepleri yüzünden gelemiyor. Ama Madrid'e böyle bir sergi getirdiğimiz için babam adına çok çok mutluyum." dedi.

Ressamın oğlu Barış Erbil ise babasının kendisini bir kültür elçisi olarak gördüğünü ifade ederek, "Uzun senelerdir sanatın içindedir ve Türk sanatının bir mihenk taşı, önemli temsilcisi olarak var olmak istemiştir, var olmuştur da." diye konuştu.

Babasının sanatın sadece belli bir zümreye değil de büyük kitlelere ulaşmasını hedeflediğini söyleyen Barış Erbil, "Bunun için sadece yağlı boya tablo değil, halı resimler, kilim resimler, vitraylar, seramikler, gravürler, birçok materyali sanat ile bütünleştirerek hem bu materyallere kendi sanatını yansıtmak hem de bunların daha fazla insanla buluşmasını hedefler. Bu bağlamda da kendisinin sanatını, dünyanın çeşitli yerlerine götürmeye özen gösteriyoruz. Bütün gayemiz sanatı sevenleriyle buluşmak." ifadelerini kullandı.

Sanatçının 2009-2014 yılları arasında ortaya koyduğu 18 resmin yer aldığı sergi, 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

Trump için doktorlardan korkutan açıklama

Trump için doktorlardan korkutan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den silahlı kamp iddiasına yeni açıklama!

Meral Akşener'den silahlı kamp iddiasına yeni açıklama!

PKK Afrin'den sınırdaki hastanelere saldırdı! Yaralılar var

PKK Afrin'den sınırdaki hastanelere saldırdı! Yaralılar var

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil olduğu iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil olduğu iller

Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu

Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

21 metrelik çukurdan çıkıp jandarmaya rüşvet teklif ettiler

21 metrelik çukurdan çıkıp jandarmaya rüşvet teklif ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.