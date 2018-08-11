Madura'ya saldırı sonrası tartışılan konu; Drone ile saldırı nasıl önlenir ? 

Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK - İbrahim MAŞE, İSTANBUL (DHA), GÜNLÜK yaşamın birçok alanında görmeye alıştığımız Drone'lar, kötü niyetli kullanımlarda tehlikeli birer silahlara dönüşebiliyor. Özellikle terör saldırılarında kullanılmaya başlayan bu cihazların kullanılmasını önlemek için bazı sistemler geliştirildi. Bu sistemler arasında en dikkat çekeni Türkiye'de şimdilik yalnızca güvenlik güçleri tarafından kullanılan "Aeroscope" adlı tespit, takip sistemi. 25 kilometreye kadar menzili olan bu cihazların en önemli özelliği ise yalnızca drone'nun değil aynı zamanda kullanıcısının yerini tespit ediyor olması.

MADURO'YA YÖNELİK SALDIRIYLA TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz günlerde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik yapılan drone'lu saldırının ardından gözler, bu tür tehditlere yönelik alınan tedbirlere çevrildi. Maliyetinin düşük ve uzaktan kontrol edebilir olması nedeniyle terör örgütleri tarafından da tercih edilen bu cihazlar genellikle üzerine patlayıcı yerleştirilip kullanılmaya başlandı. Özellikle Ortadoğu ülkelerinde drone'dan atılan bombalar nedeniyle çok sayıda can kaybı yaşandı.

Casusluk faaliyetleri için de kullanılan drone tehdidine karşı Çinliler tarafından geliştiren "Aeoroscope" adı verilen cihaz, bu saldırıları önlemek için dünyada en sık kullanılan cihazların başında geliyor. Cihazın kullanım alanları oldukça geniş. Özellikle Avrupa ve Amerika'da, birçok havalimanı, devlet kurumları, cezaevleri, enerji santraller, askeri alanlar ve özel güvenlikli noktalarda olası bir Drone'lu terör saldırılarına karşı kullanılıyor. Çin menşeli cihazın mobil ve sabit olarak 2 ayrı kullanım şekli var. Taşınabilir mobil cihazların 5 kilometreye, sabit cihazların da 25 kilometreye kadar tarama, tespit ve takip menzili var.