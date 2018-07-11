Maduro, Diriliş Ertuğrul dizisinin setini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni için Türkiye'ye gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hayranı olduğu Diriliş Ertuğrul dizisinin setini ziyaret etti. Arabasını yol boyunca kendisi kullanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dizideki 'Alp' karakterleri tarafından at üstünde karşılandı.
Maduro, eşi Cilia Flores ve beraberindeki heyetle dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve yönetmeni Metin Günay'dan dizi ve set çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Venezüella Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro, Diriliş Ertuğrul dizimizin setini ziyaret etti. Kendisi de Diriliş Ertuğrul hayranı olan Sayın Maduro'ya Türk mutfağının seçkin yemeklerinden ikram ettik.' ifadelerini kullandı.
MADURO ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ
Maduro 'Eşim Cilia ile Ertuğrul adında tarihi bir dizi izliyoruz siz de izleyin. Muhteşem! Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Müslüman bir kahramanın hayatını anlatıyor. Hikâye o kadar güzel anlatılıyor ki insan kendini o kasabada o değerleri ve tarihi yaşarken buluyor' demişti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro daha önce de Kayı Boyu bayrağı ve eskiden Oğuzların giydiği ‘börk’ başlığı ile poz verip , diziye selam göndermişti.
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