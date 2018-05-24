Maduro ikinci dönem devlet başkanlığı için yemin etti

CARACAS (AA) - Venezuela'da yeniden devlet başkanı seçilen Nicolas Maduro, 2019'da başlayacak ikinci dönem görevi için aylar öncesinden yemin etti.

Maduro, Ulusal Kurucu Mecliste (ANC) düzenlenen törende, gelecek yıl ocak ayında başlayacak olan 6 yıllık yeni dönem devlet başkanlığı görevi için yemin etti.

TeleSUR kanalına göre, yemin etmesinin ardından Nicolas Maduro, ANC'deki kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, bir dönem daha halkı yönetmesi için kendisine güvenen Venezuela halkına ve törene katılanlara teşekkür ederek, "Venezuela seçimlerinin tam başarısını artık kabul edebiliriz." dedi.

Barışın, toplumsal, siyasi ve seçimle olması gerektiğini vurgulayan Maduro, "Bu yüzden seçim çağrısı yaptık ve halka kararını verme yetkisi verdik." ifadesini kullandı.

Nicolas Maduro, devlet başkanlığı görevini 2025 yılına kadar sürdürecek.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkede pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanarak yeniden seçilmişti.

Nicolas Maduro, 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığı seçimleri yaklaşık 6 milyon oy alarak ilk turda kazanmıştı. Diğer adaylardan Henry Falcon 1 milyon 820 bin, Javier Bertucci 925 bin, Reinaldo Quijada ise 34 bin 614 oy almıştı.