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Maduro'dan "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 05:13 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: - "Türk halkının lideri Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde eşlik etmekten büyük onur duydum"

BOGOTA (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmaktan onur duyduğunu belirtti.

Maduro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene katılımı ve temaslarına ilişkin sosyal paylaşım hesabından açıklama yaptı.

Türkiye'nin 24 Haziran'da tarihi bir seçim yaptığını vurgulayan Maduro, "Türk halkının lideri Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde eşlik etmekten büyük onur duydum." değerlendirmesinde bulundu.

Maduro paylaşımında, Erdoğan ile sohbet ederken çekilmiş bir fotoğrafını kullandı.

Törendeki diğer temaslarına da değinen Maduro, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitry Medvedev ve Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ile görüşmelerinden fotoğraflar paylaştı.

Nicolas Maduro, Türkiye'ye gelmeden önce yayımladığı görüntülü mesajla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılacağını açıklamış, Erdoğan için "çok kutuplu yeni dünyanın lideri" ifadesini kullanmıştı.

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"Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Venezuela Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

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