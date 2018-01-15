Mafya babasının oğlu gözaltına alındı!

Nişantaşı'nda 24 Aralık 2014'te uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu öldürülen 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütünden Vedat Şahin'in oğlu Birbey Şahin doğum günü partisinde gözaltına alındı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Bafra'da hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermediği için hakkında gözaltı kararı bulunan Birbey Şahin'in 13 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş'ta bulunan bir otelin teras katında kendisi için doğum günü partisi verdiğini belirledi.
MAHKEME TARAFINDAN İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI
Polis ekipleri otele düzenlediği operasyonla yaklaşık 30 kişinin bulunduğu partiden Birbey Şahin'i yakalayarak gözaltına aldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Şahin, pazar günü sevk edildiği Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı mahkeme tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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