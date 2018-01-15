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Mafya babasının oğlu gözaltına alındı!

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 20:24 | Son Güncelleme 7 saat önce

'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütünden Vedat Şahin'in oğlu Birbey Şahin doğum günü partisinde gözaltına alındı.

Mafya babasının oğlu gözaltına alındı!

Nişantaşı'nda 24 Aralık 2014'te uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu öldürülen 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütünden Vedat Şahin'in oğlu Birbey Şahin doğum günü partisinde gözaltına alındı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Bafra'da hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermediği için hakkında gözaltı kararı bulunan Birbey Şahin'in 13 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş'ta bulunan bir otelin teras katında kendisi için doğum günü partisi verdiğini belirledi.

MAHKEME TARAFINDAN İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri otele düzenlediği operasyonla yaklaşık 30 kişinin bulunduğu partiden Birbey Şahin'i yakalayarak gözaltına aldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Şahin, pazar günü sevk edildiği Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı mahkeme tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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doğum günü gözaltı Vedat Şahin birbey şahin

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sıradan bir vatandaş,gariban birisi olsaydı çoktan içeriye tıkarlardı.
VATANA MİLLETE ZARARR HEPSİNE GÜNEŞŞ YÜZÜ GÖSTERMEYECEKSİNN TERÖRİSTTEN HİC BİR FARKI YOK BUNLARINN BUNLARIN MİLLİYETCİLİGİİ DİNİ İMANI HEPSİ PARA GÜC GÖSTERİŞTİRR HEPSİİ İBLİSİN UŞAKLARIDIRRR
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