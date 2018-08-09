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Mafya liderinin sevgilisi kıskıvrak böyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 01:00 | Son Güncelleme

Türk polisinin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalanan "Mityo Othice" lakaplı Bulgar mafya babası Dimitar Zhelyazkov'un sevgilisi ve 5 adamı Bulgaristan'a teslim edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlina S.T ile birlikte 6 kişiyi Kapıkule Sınır Kapısı'nda kar maskeli Bulgar özel timine teslim etti.

DHA'nın haberine göre, tutuklanan ve Metris Cezaevi'ne gönderilen Zhelyazkov'un iade sürecinin devam ettiği bildirildi.

Bulgar mafya babası ve adamları İstanbul'da yakalandıBulgar mafya babası ve adamları İstanbul'da yakalandı

Bulgaristan'ın en büyük mafya lideri olduğu belirtilen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Dimitar Zhelyazkov'un İstanbul'da sevgilisi ve 6 adamıyla birlikte yakalanmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmıştı.

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