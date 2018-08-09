Mafya liderinin sevgilisi kıskıvrak böyle yakalandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlina S.T ile birlikte 6 kişiyi Kapıkule Sınır Kapısı'nda kar maskeli Bulgar özel timine teslim etti.
DHA'nın haberine göre, tutuklanan ve Metris Cezaevi'ne gönderilen Zhelyazkov'un iade sürecinin devam ettiği bildirildi.
Bulgaristan'ın en büyük mafya lideri olduğu belirtilen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Dimitar Zhelyazkov'un İstanbul'da sevgilisi ve 6 adamıyla birlikte yakalanmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmıştı.
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