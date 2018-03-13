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MAG ile Edremit Trac şubesinden Edremit Belediyesini ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 15:38 | Son Güncelleme

Merkezi İstanbul’da bulunan Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG) ile Edremit’te faaliyet gösteren Acil Afet Haberleşme Birimi TRAC Edremit Belediyesini ziyaret etti.Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tuncer’İ makamında ziyaret eden MAG Koordinatörü Hüseyin Karadayı, Edremit TRAC Şube Başkanı İsmail İrgörücü, Sayman Tolay Eceova ve Belediye Meclis üyesi Coşkun Taşkın’ katıldığı toplantı da konu, afetlerden sonraki ilk saatlerde halkın kendi kendine müdahale etmesi gerçeğinden yola çıkarak bu kapsamında, gönüllülere hem eğitim hem de malzeme temin ederek, mahalle düzeyinde afete hazırlık birimleri oluşturmak olduğunu söylediler.Olası afetlerde ilk müdahaleyi mahallelinin yaptığını vurgulayan Karadayı, "Depremlerde komşusu enkaz altında kaldıysa ona ilk yardım eden halktır.

MAG ile Edremit Trac şubesinden Edremit Belediyesini ziyaret

Merkezi İstanbul’da bulunan Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG) ile Edremit’te faaliyet gösteren Acil Afet Haberleşme Birimi TRAC Edremit Belediyesini ziyaret etti.
Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tuncer’İ makamında ziyaret eden MAG Koordinatörü Hüseyin Karadayı, Edremit TRAC Şube Başkanı İsmail İrgörücü, Sayman Tolay Eceova ve Belediye Meclis üyesi Coşkun Taşkın’ katıldığı toplantı da konu, afetlerden sonraki ilk saatlerde halkın kendi kendine müdahale etmesi gerçeğinden yola çıkarak bu kapsamında, gönüllülere hem eğitim hem de malzeme temin ederek, mahalle düzeyinde afete hazırlık birimleri oluşturmak olduğunu söylediler.
Olası afetlerde ilk müdahaleyi mahallelinin yaptığını vurgulayan Karadayı, "Depremlerde komşusu enkaz altında kaldıysa ona ilk yardım eden halktır. Proje de bundan esinlenerek ortaya çıkmış. O mahalledeki görevli arkadaşlar en azından mahallesini, mahalledeki insanları tanıyor. Bu bizim için çok önemli. 1999 depreminde insanlar çıktı yardım etti ama bilinçsiz bir şekilde yardım etti. Ekipmanları yoktu. Biz şu anda hem ekipman temini sağlıyoruz hem 36 saatlik bir eğitim veriyoruz. Bu eğitim sonucunda da tüm arkadaşlar herhangi bir afet durumunda görev yapılacak seviyeye getiriliyor.”dedi.
Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tuncer ise yaptığı açıklamada ziyaretin çok yararlı olduğunu ifade ederek “Genel hayatı etkileyecek ölçekteki deprem, sel, heyelan, kaya düşmesi, yangın, kaza, meteorolojik afet, nükleer ve kimyasal madde kazaları ve nüfus hareketleri ile ilgili acil durumlar ve afetler gibi konularla ilgili bilinçli ve eğitimli ekiplerin Edremit’te olması Körfeze güç katacaktır konuyu değerlendireceğiz”dedi.

MAG ile Edremit Trac şubesinden Edremit Belediyesini ziyaret

MAG ile Edremit Trac şubesinden Edremit Belediyesini ziyaret

MAG ile Edremit Trac şubesinden Edremit Belediyesini ziyaret

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