Maganda kurşunuyla ölüme müebbet hapis cezası

Serpil KIRKESER / İstanbul,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'DE rastgele sıktığı kurşunların isabet etmesi sonucu 22 yaşındaki Mert Arabalı'nın ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Burak Büyükbay (27) karar duruşmasında “Kasti bir hareketim yoktur. Hedef gözetmedim. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Büyükbay'ı “Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve “Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 2 yıl 2 ay ile bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti sanığa “iyi hal" indirimi uygulamadı. SAVCI: TEKRARLI ATIŞLARLA ÖLDÜRMÜŞTÜR Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Burak Büyükbay ile taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı Selçuk Cengiz, “Sanık Büyükbay tamamen sebepsiz yere hedef gözeterek, nişan alarak, hedefi tabancası ile izleyerek tekrarlı atışlarla Mert Arabalı'yı öldürmüştür. Sanık, “kasten öldürme" ve “ruhsatsız silah kullanma" suçlarından cezalandırılmasına karar verilmesi talep olunur" dedi. “SANIK VURDUM VURDUM DİYE BAĞIRMASI HAKLILIĞIMIZI ORTAYA KOYMAKTADIR"

Mert Arabalı'nın ailesinin avukatı olayda nitelikli adam öldürme şartlarının mevcut olduğunu ve sanığın “kasten adam" öldürmeden cezalandırılmasını talep ederek şunları söyledi: Olası kastın unsurları oluşmamıştır. Atış fazlalığı, isabet edilen bölge, sanığın 'Vurdum, vurdum' diye bağırması haklılığımızı ortaya koymaktadır. Sanık cezalandırılsın. "OLAYIN OLASI KASTLA İŞLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ" Sanık Büyükbay'ın avukatı da müvekkilinin daha önce saldırıya uğradığı için tabanca taşıdığını belirterek, “Saldırıya maruz kalacağı zannıyla ateş etmiştir. Dört atış vardır. Oysaki tabanca da 11 mermi vardır. Olayın olası kastla işlendiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. SANIK: KEŞKE BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMASAYDI Sanık Burak Büyükbay da “Kasti bir hareketim yoktur. Hedef gözetmedim. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı" dedi. MAHKEME MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, “kasten öldürme" suçunun işlediğinin sabit olduğunu kaydederek, sanık Büyükbay'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişte ruhsatsız silah taşımdan adli sicil kaydı olmasına rağmen yeniden ruhsatsız silah taşımaya başladığını ve bu silahla da insan öldürdüğünü kararında belirten mahkeme heyeti, sanığın olumsuz geçmişini göz önünde bulundurarak 'iyi hal' indirimi uygulamadı.