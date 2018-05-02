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Mağaralarda besicilik yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 11:13 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Kargın köyü sakinleri, yıllardır köyün bitişiğindeki tepenin yamacında bulunan mağaralarda hayvancılık yapıyor.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Kargın köyü sakinleri, yıllardır köyün bitişiğindeki tepenin yamacında bulunan mağaralarda hayvancılık yapıyor. Çoğunluğu küçükbaş olan hayvanları için mağaraları besihane olarak kullanan köylüler, bölgede yaklaşık 100 yıldır bu şekilde besicilik yapıldığını söyledi. Sandıklı'ya bağlı Kargın köyündeki hayvan yetiştiricileri, bölgede, yaklaşık 50 mağarayı besihane olarak kullanıyor. Yaklaşık 100 yıldır mağaralarda hayvan yetiştiren köylüler, yerleşim yerleri besihane yapmaya uygun olmadığı için mağaralardan yararlandıklarını söyledi. 20, 30 ve 50 koyun alan mağaralar olduğunu anlatan köylüler, kazma ve kürekle genişlettikleri bazı mağaralarda ise 200'e yakın koyuna baktıklarını kaydetti. 'TEPENİN HER YERİNDE HAYVAN YETİŞTİRİLİYOR' Mağaralarda koyun yetiştiren Seyit Karapunar (40), "Kendimi bildim bileli hayvancılıkla uğraşıyorum. Gördüğünüz gibi bu tepenin her yerinde hayvan yetişiyor. Mağaralarda besicilik yapılıyor" dedi. Seyit Karapunar'ın babası İsmet Karapunar (79) ise, "17 yaşımdan bu yana bu mağaralarda hayvancılık yapıyorum. Köyümüzde herkes aynı şekilde. Atadan kalma bu mağaralar. Rum zamanından kaldığı söyleniyor. Yerleşim yeri buraya kurulmuş. Tapu geçtikten sonra da köylü dışarı çıkamamış. Besihane de yapamamış. Bu mağaralarda besicilik yapıyor" diye konuştu. 'MERAYA YERLEŞİM YERİ VERMİYORLAR' Ahmet Karapunar ise, "50 yaşındayım. Kendimi bildim bileli buralarda mağarada besicilik yapılıyor. Merayı yerleşime vermiyorlar. Biz de besihane yapamıyoruz. Bu nedenle mecburen mağaralarda hayvan yetiştiriyoruz. Yine evlerimizin üzerindeki bu tepede iki büyük kaya var. Yuvarlanırsa bu insanlar büyük tehlikede" dedi. 'ZOR ŞARTLAR ALTINDA YAPIYORUZ' Hayvancılığın köylerinin geçim kaynağı olduğunu belirten Veyis Şenal (40) da "Bu mağaralarda zor şartlar altında yapıyoruz bu işi. Yine evlerimiz bu tepenin yamacında, tepedeki dev kayaların evlerimizin üzerine kayacağı kaygısıyla yaşıyoruz. Devlet bu duruma bir çare bulsun. Ya evleri taşısın başka tarafa, ya da çözüm bulsun" diye konuştu.

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