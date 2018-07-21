Magarsus Antik Tiyatrosu turizme açılacak

Tiyatro kısmında yapılan arkeolojik veriler ve buradan çıkan sikkelerin bölgenin MÖ 5'inci yüzyılda kullanıldığına işaret ettiğini dile getiren Dervişoğlu, daha sonra Büyük İskender'in buraya gelerek tapınak ve tiyatro kurdurduğunun antik kaynaklarda yer aldığını dile getirdi.

Adana'nın Karataş ilçesinde yer alan ve kente yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta olan Magarsus Antik Kenti'nde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün koordinesinde yapılan kazı çalışmalarıyla tamamı gün yüzüne çıkarılan tiyatroda, bundan sonraki süreçte restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kazılarla tamamı açığa çıkarılan yapıda temizlik çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Nedim Dervişoğlu, "Yapının restorasyon projesi tamamlandı ve onaylandı. Restorasyonun uygulama projesinin geçmesinin ardından burada çalışmalar hız kazanacak. Burada ziyaretçiler için bir karşılama meydanı yapılacak, ayrıca seyir terasları da yer alacak. Restorasyonun ardından burası ören yeri statüsüne alınacak ve turizm açılacak." diye konuştu.

- Su altı arkeoloji çalışmaları

Dervişoğlu, MÖ 5'inci yüzyıla tarihlenen antik kentte, arkeolojik çalışmaların bundan sonra da süreceğini ve burada yer alan tapınak ve stadyum kısmını da gün yüzüne çıkaracaklarını anlattı.

Magarsus Antik Kenti'nin Akdeniz kıyısında yer alan çok önemli yerlerden biri olduğunu dile getiren Nedim Dervişoğlu, bölgede su altı araştırmalarının da Akdeniz Üniversitesine ait gemiyle başladığını kaydetti.

Dervişoğlu, önümüzdeki yıllarda hem kara, hem su altı arkeolojisi verileri ışığında Adana'nın ne kadar kadim bir toprak olduğunun ve kaç medeniyete ev sahipliği yaptığının açığa çıkarılacağını da sözlerine ekledi.

