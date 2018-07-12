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Mağazada boşluğa düşen yavru kediler, duvar kırılarak kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 18:24 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, giyim mağazasındaki örme duvarların arasındaki boşluğa düşen 5 yavru kedi, belediye ekiplerinin duvarı kırmasıyla kurtarıldı.

Mağazada boşluğa düşen yavru kediler, duvar kırılarak kurtarıldı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, giyim mağazasındaki örme duvarların arasındaki boşluğa düşen 5 yavru kedi, belediye ekiplerinin duvarı kırmasıyla kurtarıldı.
Edremit Menderes Bulvarı üzerinde bulunan giyim mağazasının asma tavanına giren kedi doğum yaptı. Yavru kediler, asma tavandan, atık su borusunun kötü görünümünü kapatmak için örülen tuğla duvarların arasındaki boşluğa düştü. Mağaza görevlileri gelen sesler üzerine belediyeye haber verdi. Mağazaya gelen Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerlik Hizmetleri birimine bağlı ekipler, iş yerindeki duvarı kırarak kedileri kurtardı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki, Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına teslim edilen kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Mağazada boşluğa düşen yavru kediler, duvar kırılarak kurtarıldıMağazada boşluğa düşen yavru kediler, duvar kırılarak kurtarıldıMağazada boşluğa düşen yavru kediler, duvar kırılarak kurtarıldıMağazada boşluğa düşen yavru kediler, duvar kırılarak kurtarıldı

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