Magnesia Antik Kenti'nden heykel fışkırdı! 2 bin yıllık oldukları tahmin ediliyor!

Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi’ndeki Magnesia Antik Kenti’nde, Prof. Dr. Orhan Bingöl başkanlığında Hellenistik-Roma döneminin önemli tapınaklarından Artemis’te devam eden kazılarda 4 kadın, 1 erkek ve cinsiyeti belirlenemeyen bir heykel ortaya çıkarıldı. 2016 yılında bulunan benzer bir heykelle birlikte antik kentten çıkarılan heykel sayısı yaklaşık 50’ye yükseldi. Yaklaşık 2 bin yıllık oldukları tahmin edilen yeni heykeller, Vali Yavuz Selim Köşger tarafından kamuoyuna tanıtıldı.

Vali Köşger’e heykellerin bulunduğu ve çalışmaların devam ettiği kazı alanında bilgi veren Magnesia Kazı Başkanı Prof. Dr. Orhan Bingöl,

YERE YÜZ ÜSTÜ YATAR HALDE BULUNDULAR

“Son 6 altı heykelin tamamı aynı yerde bulundu. 2016 yılında aynı mekanın başka bir bölümünde 1 heykel daha bulmuştuk. Toplamda bir mekanda 7 heykel oldu. Hepsi bir mekanda bulundu ama hepsinin o mekana ait olup olmadığını henüz bilmiyoruz. İçlerinden bir tanesi kesin o mekana ait, çünkü kaidesi orada. Yüzükoyun erkek heykeli hariç sırayla yan yana yüz üstü yatar vaziyette bulundu. Bu normal bir devrilme durumu değil gibi görünüyordu. Hala da o kanıdayız. Nasıl, ne zaman, neden oraya böyle yüz üstü yatırıldılar? Amaç neydi? Onu da çözebilmiş değiliz. İstanbul, İzmir ve Aydın müzelerinde Magnesia’dan çıkmış bu buluntularla birlikte neredeyse 50 kadar heykel olduğunu biliyoruz. Ve bunlar da son olmayacak. Çalıştığımız alanda daha çok heykelin bulunabileceğini bize açıkça gösteriyor” diye konuştu.