Mağusa’daki şömineli ev müze olarak hizmete giriyor

KKTC’nin Gazimağusa kentinde 1949 yılından bu yana amacına uygun olarak kullanılmayan Şömineli Ev, müze ve eğitim merkezi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.

KKTC’nin Gazimağusa kentinde 1949 yılından bu yana amacına uygun olarak kullanılmayan Şömineli Ev, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu yıl içinde müze ve eğitim merkezi olarak KKTC’ye hizmet vermeye hazırlanıyor. Dış duvarları Venedik, iç mekanı ise Osmanlı mimarisi esintisi taşıyan binanın bir bölümü Lüzinyan, Venedik ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin sergileneceği müze olarak kullanılacak. Binada ayrıca çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda çocuklara yönelik aktif öğrenimin gerçekleştirilebileceği bir öğrenme ortamı oluşturulacak. Üstü açık geniş bir bahçe içerisinde konumlanan binanın yanında yenilenmiş bir de Osmanlı hamamı bulunuyor.

Ataoğlu: “Şömineli Ev yaklaşık 500 yıllık geçmişi olan önemli bir eser”

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, tarihi mirasın korunması çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Şömineli Ev’in yaklaşık 500 yıllık geçmişi olan önemli bir eser olduğunu kaydeden Ataoğlu, tarihi eserleri restore etmenin yanında bu mekanlara fonksiyon vererek, yaşanılır mekanlar haline getirmeye önem verdiklerini söyledi. Ataoğlu, “Bu esere de anlamlı pek çok fonksiyonlar verildi” dedi.