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Mağusa’daki şömineli ev müze olarak hizmete giriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:55 | Son Güncelleme

KKTC’nin Gazimağusa kentinde 1949 yılından bu yana amacına uygun olarak kullanılmayan Şömineli Ev, müze ve eğitim merkezi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.KKTC’nin Gazimağusa kentinde 1949 yılından bu yana amacına uygun olarak kullanılmayan Şömineli Ev, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu yıl içinde müze ve eğitim merkezi olarak KKTC’ye hizmet vermeye hazırlanıyor.

KKTC’nin Gazimağusa kentinde 1949 yılından bu yana amacına uygun olarak kullanılmayan Şömineli Ev, müze ve eğitim merkezi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.
KKTC’nin Gazimağusa kentinde 1949 yılından bu yana amacına uygun olarak kullanılmayan Şömineli Ev, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu yıl içinde müze ve eğitim merkezi olarak KKTC’ye hizmet vermeye hazırlanıyor. Dış duvarları Venedik, iç mekanı ise Osmanlı mimarisi esintisi taşıyan binanın bir bölümü Lüzinyan, Venedik ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin sergileneceği müze olarak kullanılacak. Binada ayrıca çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda çocuklara yönelik aktif öğrenimin gerçekleştirilebileceği bir öğrenme ortamı oluşturulacak. Üstü açık geniş bir bahçe içerisinde konumlanan binanın yanında yenilenmiş bir de Osmanlı hamamı bulunuyor.

Ataoğlu: “Şömineli Ev yaklaşık 500 yıllık geçmişi olan önemli bir eser”
KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, tarihi mirasın korunması çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Şömineli Ev’in yaklaşık 500 yıllık geçmişi olan önemli bir eser olduğunu kaydeden Ataoğlu, tarihi eserleri restore etmenin yanında bu mekanlara fonksiyon vererek, yaşanılır mekanlar haline getirmeye önem verdiklerini söyledi. Ataoğlu, “Bu esere de anlamlı pek çok fonksiyonlar verildi” dedi.

“Dünyayla eş seviyede müze çalışması yapıyoruz”
Fikri Ataoğlu, bakanlığın bugün itibariyle modern müzecilik konusunda dünyayla eş seviyede müze çalışmaları yaptığını ve çalışmalarına da her geçen gün yenilerini eklediğini belirtti. Ataoğlu, bakanlığa bağlı 29 müze ve ören yerinin bulunduğunu ve bu sayının artırılması yönünde alışmalarının devam ettiğini ifade etti. KKTC Turizm ve Çevre Bakanı, yeniden düzenleme çalışmaları tamamlanan Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’ne ek olarak İskele’de Arkeoloji Müzesi, Büyükkonuk’ta İkon müzesi, Mağusa’da Şömineli Ev Müze ve Eğitim Merkezi, Lefke’de Arkeoloji ve Kent Müzesi, Güzelyurt’ta Tren İstasyonu Müzelerinin de bu yıl içerisinde hizmete gireceğini söyledi.

“Ziyaretçi sayısı 800 binden 1 milyona yükseldi”
KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, 2016 yılında 800 bin olan müze ziyaretçi sayısının 2017 yılında 1 milyonu aştığını ifade etti. Bakan Ataoğlu, “Dünyada müzeciliğin fonksiyonları, misyonu, vizyonu, yönetim sistemi, işleyişi, kullandığı teknolojiler, pazarlama ve tanıtım teknikleri değişti. Değişen ve gelişen bu müzecilik modelinde nesne odaklı müzecilik yaklaşımından ziyade, ziyaretçi yani tüketici, izleyici odaklı yaklaşıma geçildi. Biz de bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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