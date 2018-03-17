Mahalle gençleri tarihe tanıklık etti

Kırıkkale’nin Sanayi Mahallesi gençleri Çanakkale Savaşı’nın yıldönümünde mücadelenin yaşandığı yerleri ziyaret ederek o günlerde yaşananlara şahit oldu.

Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen Çanakkale gezisinde mahallenin gençleri, 1915 yılında yaşanan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği savaşın yaşandığı toprakları ziyaret etti. Gençler burada tarihe ve Türk milletinin yazdığı mücadele destanına tanıklık etti. Şehit mezarlarını ziyaret eden gençler, burada bırakılan hatıralarla o günlere dair yeni bilgiler edindiler.

Gezinin düzenlenmesini destekleyen Sanayi Mahallesi Muhtarı Faruk Akbulut, düzenlenen ziyaretlerle ilgili, “Gençlerimizin Çanakkale’ye gitmesinde büyük emekleri olan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’ya çok teşekkür ederim. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle mahalleli gençlerimizin şanlı destanın yazıldığı yerleri görmesi ve o destana tanıklık etmelerini istedik. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu tür gezi faaliyetlerimiz imkânlar dâhilinde devam edecektir” şeklinde konuştu.

Ziyarete katılan gençlerden Halil Gökdemir, “Şehit kanlarıyla sulanan ve vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlamak amacıyla canlarını bu uğurda veren dedelerimizin yolunda bizlerde ilerliyoruz. Çanakkale Savaşı’nda, Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz hain darbe kalkışması gibi birçok zorlu süreçlerde ülkemizin bölünemeyeceğini bir kez daha gösterdik. Bizler dualarımızla askerimizin, polisimizin, devletimizin yanındayız. Bizleri burayı görmemizde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Sanayi Mahallesi sakinleri yakın dönemde isimlerini ’Zeytin Dalı’ olarak bir kampanya başlatmıştı.