Mahalle havuzundan keşfedilip Türkiye yarı finaline yükseldiler

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Mahalleme Havuz Geldi Projesi" kapsamında iki okulun bahçesine portatif havuz kuruldu. Projenin açılışında geçen yıl kursa devam öğrencilerden oluşturulan Türkiye yarı finaline kadar yükselen su topu takımı gösteri maçı yaptı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Hatuniye Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Abdülkadir Tutaşı Ortaokulu'nda kurulan portatif havuzlarda 7-13 yaşlarındaki çocuklara iki buçuk ay boyunca uzman eğitmenler eşliğinde yüzme kursu verilecek. Geçen yıl kursa devam eden 15 bin öğrenciden yetenekli olan 50 çocuk Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde eğitilerek lisanslı sporcu oldu. Öğrencilerden oluşturulan su topu takımı Türkiye yarı finaline kadar yükseldi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, belediye olarak geçen yıl başlattıkları ve bu yıl da devam ettirdikleri projeyle çocukların mahalleye kurulan havuzlardan yararlanacaklarını söyledi.

Göreve "Sizin için çalışıyoruz." diyerek kente hizmet etmeye başladıklarını anımsatan Yaman, "Çocuk gülerse şehir güler sloganıyla ilk başlardaki mesaimizin büyük çoğunluğunu yavrularımıza ayırmıştık. Daha sonra, 'Gençlik varsa gelecek var.' dedik, gençliğe hizmet yaptık. 'Kadınlar mutlu ise şehir mutludur." dedik, kadınlarımızı mutlu ettik. Böylece şehirde huzur havası oluştu. Bunu hep beraber sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Yaman, hayata geçirilen projeyle çocukların hem yüzme öğreneceklerini hem de vakitlerini güzel geçireceklerini belirterek, şöyle konuştu: "Mardin Büyükşehir Belediyesi artık bütçesini öğrencilere, gençlere, kadınlara, engellilere yani Mardinli hemşehrilerimize harcıyor. Bu şekilde devam edecek. Daha fazla yatırım, daha fazla sosyal proje, daha fazla insana ve daha fazla hemşehrimize dokunmak suretiyle, Mardin'e daha fazla hizmet edeceğiz." Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinde Antrenörlük yapan Uğur Dölcek ise Vali Yaman'ın desteğiyle çocuklar için birçok projenin hayata geçirildiğini ve yetenekli çocukların keşfedildiğini belirtti.