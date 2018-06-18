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Mahalle havuzundan keşfedilip Türkiye yarı finaline yükseldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 21:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince, "Mahalleme Havuz Geldi Projesi" kapsamında iki okulun bahçesine kurulan portatif havuzlarda 7-13 yaşlarındaki çocuklara iki buçuk ay boyunca uzman eğitmenler eşliğinde yüzme kursu verilecek - Proje kapsamında geçen yıl kursa devam eden 15 bin öğrenciden yetenekli olan 50 öğrenciden oluşturulan ve Türkiye yarı finaline yükselen su topu takımı gösteri maçı yaptı - Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman: - "Daha fazla yatırım, daha fazla sosyal proje, daha fazla insana ve daha fazla hemşehrimize dokunmak suretiyle, Mardin'e daha fazla hizmet edeceğiz"

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Mahalleme Havuz Geldi Projesi" kapsamında iki okulun bahçesine portatif havuz kuruldu.

Projenin açılışında geçen yıl kursa devam öğrencilerden oluşturulan Türkiye yarı finaline kadar yükselen su topu takımı gösteri maçı yaptı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Hatuniye Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Abdülkadir Tutaşı Ortaokulu'nda kurulan portatif havuzlarda 7-13 yaşlarındaki çocuklara iki buçuk ay boyunca uzman eğitmenler eşliğinde yüzme kursu verilecek.

Geçen yıl kursa devam eden 15 bin öğrenciden yetenekli olan 50 çocuk Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde eğitilerek lisanslı sporcu oldu. Öğrencilerden oluşturulan su topu takımı Türkiye yarı finaline kadar yükseldi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, belediye olarak geçen yıl başlattıkları ve bu yıl da devam ettirdikleri projeyle çocukların mahalleye kurulan havuzlardan yararlanacaklarını söyledi.

Göreve "Sizin için çalışıyoruz." diyerek kente hizmet etmeye başladıklarını anımsatan Yaman, "Çocuk gülerse şehir güler sloganıyla ilk başlardaki mesaimizin büyük çoğunluğunu yavrularımıza ayırmıştık. Daha sonra, 'Gençlik varsa gelecek var.' dedik, gençliğe hizmet yaptık. 'Kadınlar mutlu ise şehir mutludur." dedik, kadınlarımızı mutlu ettik. Böylece şehirde huzur havası oluştu. Bunu hep beraber sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaman, hayata geçirilen projeyle çocukların hem yüzme öğreneceklerini hem de vakitlerini güzel geçireceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Mardin Büyükşehir Belediyesi artık bütçesini öğrencilere, gençlere, kadınlara, engellilere yani Mardinli hemşehrilerimize harcıyor. Bu şekilde devam edecek. Daha fazla yatırım, daha fazla sosyal proje, daha fazla insana ve daha fazla hemşehrimize dokunmak suretiyle, Mardin'e daha fazla hizmet edeceğiz."

Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinde Antrenörlük yapan Uğur Dölcek ise Vali Yaman'ın desteğiyle çocuklar için birçok projenin hayata geçirildiğini ve yetenekli çocukların keşfedildiğini belirtti.

Geçen yıl yüzme kursuna gelen çocuklardan yetenekli olanları seçtiklerini aktaran Dölcek, şunları kaydetti:

"Müdürlük bünyesinde çalışmaya devam ettik ve çocuklarımızı yalnız bırakmadık. Lisans çıkardık ve su topu takımı kurup yarışmalara katıldık. Türkiye yarı finaline kadar yükseldik. Çocuklarımız serbest dalışta puan aldı. Yarı finalde Mardin'i en iyi şekilde temsil ettiler. Çocukları portatif havuzlardan Türkiye yarı finaline çıkarmak bizler için büyük bir gurur ve çocuklar için de mutluluk verici."

Su topu takımı öğrencilerinden Kadir Acar, yeteneği olduğunu düşünerek kursa katıldığını, sonrasında seçildiği takımla dereceye girmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ali Bakay ise bir ay gibi kısa bir zamanda maçlara hazırlanmalarına rağmen yarı finale yükseldiklerini belirterek, "Bu projeyi yapan bir kayyum belediyesi ve bunu yaptığı için ona çok teşekkür ediyoruz. Hem biz hem de küçük çocuklar için iyi bir şey oldu. Burada yüzmeyi bilenler de geliyor, bilmeyip de öğrenmek için gelenler de var. Burası hem bizler hem de hocalarımız için iyi oldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ikincisi düzenlenen "Mahalleme Havuz Geldi Projesi"nin açılışı yapıldı.

Vali Yaman ve beraberindekiler daha sonra çocukların su topu maçını izledi.

Çekilen toplu fotoğrafın ardından açılış töreni son buldu.

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