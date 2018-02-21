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Mahalle Komiteleri’ne gönüllülük eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:35 | Son Güncelleme

Nilüfer’de, katılımcılık anlayışıyla kurulan Mahalle Komiteleri üyelerine, Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin organize ettiği Mahalleden Kente Projesi kapsamında gönüllülük eğitimi verildi.Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla Mahalle Komiteleri üyelerine gönüllülük eğitimi verildi.

Mahalle Komiteleri’ne gönüllülük eğitimi

Nilüfer’de, katılımcılık anlayışıyla kurulan Mahalle Komiteleri üyelerine, Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin organize ettiği Mahalleden Kente Projesi kapsamında gönüllülük eğitimi verildi.
Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla Mahalle Komiteleri üyelerine gönüllülük eğitimi verildi. Nilüfer Belediyesi bünyesinde kurulan Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin, Mahalle Komiteleri ile birlikte yürüttüğü Mahalleden Kente Projesi kapsamında gerçekleşen eğitim, Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşti. Gönüllü Hareketi Derneği Başkanı Sertaç Şipka tarafından verilen eğitim büyük ilgi gördü. Gönüllülüğün, “Özgür irade ile başkalarının da yararına olması gerektiği”, şeklinde tanımlandığını söyleyen Şipka, gönüllülük nedir, nasıl gönüllü olunur, aktif gönüllülük ve katılımcılık konularında bilgilendirme yaptı.
Nilüfer Mahalle Komiteleri Koordinatörleri Şazi Çavuşoğlu ve Atlıhan Öge ile Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer İnovasyon Merkezi çalışanlarının da yer aldığı eğitimde konuşan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, “Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi olarak toplumsal bilinçlenme konularına önem veriyoruz. Mahalle Komiteleri üyelerimizle birlikte bu ölçeği genişleterek bireysel ve toplumsal haklarımızdan yola çıkarak gönüllü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Düzenlenen eğitimlerle de bilinç düzeyini artırmayı hedefliyoruz. Bugün de Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi iş birliğinde, mahalleden kente çözümler üretecek yeni bir projenin ilk etkinliğini gerçekleştiriyoruz” dedi.
Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, katkılarından dolayı Sertaç Şipka’ya da teşekkür etti. Proje kapsamında katılımcılar önümüzdeki günlerde, yenilikçi fikir önerileri ve hayata geçirilecek örnek projelerin üretileceği atölyeler ve eğitimler ile tekrar bir araya gelecek.
Mahalleden Kente Projesiyle, Mahalle Komiteleri’nin gönüllülük ilkesiyle hareket ederek, talepleri ileten yerine; proje kapsamında verilecek eğitim ve atölyeler ile yenilikçi fikir ve çözüm önerileri üreten organizasyonlar haline gelmeleri amaçlanıyor.

Mahalle Komiteleri’ne gönüllülük eğitimi

Mahalle Komiteleri’ne gönüllülük eğitimi

Mahalle Komiteleri’ne gönüllülük eğitimi

Mahalle Komiteleri’ne gönüllülük eğitimi

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