Mahalle konağı dualarla açıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Ata Mahalle Konağı hizmete açıldı.

Belediye tarafından yapılan mahalle konağının açılışına Bursa Milletvekili İsmail Aydın, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. Yılmaz, “Gemlik’te hizmet yağmuru var. Bugünde bir hizmetimizi yağmur ile birlikte açıyoruz. Her hafta ya bir açılış ya bir temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. Öncelikle, başta Büyükkumla barajı olmak üzere birçok yatırımlarımızda imzası olan Bursa Milletvekilimiz İsmail Aydın’a çok teşekkür ediyorum. Gemlik bu sayede kabuk değiştirdi. Gemlik Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte, el ele gönül gönüle vererek halkımıza hak ettiği hizmetleri sunmanın gayretini içerisindeyiz” dedi.

Vatandaşların beklentilerini bilen ve bu hizmet anlayışıyla hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, iki katlı konağın alt katının beylere, üst katının da bayanlara yönelik etkinlikler için tesis edileceğini ifade etti. Çok amaçlı salonları, dinlenme alanları ile birlikte kına, kültürel faaliyetler, taziye günlerinin bu konakta yapılabileceğini anlatan Başkan Yılmaz, ”Mahalle kültürünü ve geleneklerini gelecek nesillere aktarmak adına önemli yere sahip olan bu konaklar, halkımızın buluşma noktası olacak. Gemlik gelişmeye, mahallelerimiz de güzelleşmeye devam edecek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından konak dualarla hizmete açıldı.