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Mahalle sakinleri birlik ve beraberlik için buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 17:12 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından mahalle sakinleri arasında birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi için gerçekleştirilen “Mahallelilerimizle Buluşuyorum” etkinliklerinin sonuncusu gerçekleştirildi.Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve bütün mahallelerdeki kadınların davet edildiği etkinlik kapsamında; Pelitözü, Ertuğrulgazi, Cumhuriyet, Osmangazi, Orhangazi, İstiklal ve İstasyon Mahallesi sakinleri bir araya geldi.

Mahalle sakinleri birlik ve beraberlik için buluşuyor

Bilecik Belediyesi tarafından mahalle sakinleri arasında birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi için gerçekleştirilen “Mahallelilerimizle Buluşuyorum” etkinliklerinin sonuncusu gerçekleştirildi.
Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve bütün mahallelerdeki kadınların davet edildiği etkinlik kapsamında; Pelitözü, Ertuğrulgazi, Cumhuriyet, Osmangazi, Orhangazi, İstiklal ve İstasyon Mahallesi sakinleri bir araya geldi. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, sınır boylarında ve Afrin’de vatan savunmasında olan kahraman ordu mensupları için dualar edilerek, şehadet mertebesine ulaşanlar için Kuran’ı Kerim okundu.
Programda konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, gerçekleştirilen etkinlik ile amaçlarının mahalle sakinlerinin bir araya gelmesi ve komşuluk bilincinin gelişmesi olduğunu belirtti. Yağcı, “Bilecik Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda başlattığımız güzel bir geleneği bu yıl da gerçekleştirdik. Bütün mahalle sakinlerimiz arasında komşuluk duygularının gelişmesi ve şehrimize olan aidiyet duygumuzun pekişmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı etkinlik ile vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Başta bu güzel etkinliğe katılarak anlam kazandıran bütün hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Cenabı Allah her zaman bizleri bir, beraber eylesin ve ülkemizin korunmasında gayret gösteren ve hain emel peşinde olanları engellemek için canları pahasına mücadele eden kahraman ordumuza güç ve kuvvet versin. Allah’a çok şükür geçirdiğimiz bu 14 yılın sonuna baktığımızda hep birlikte gerçekten çok güzel çalışmaları şehrimize kazandırmışız. Çünkü Bilecik, ata ve ecdat diyarı, sizler de bizler için çok değerlisiniz. Bu anlamda güzel hizmetleri hep birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimizde şehrimizin o kadar sorunu vardı ki, bunları ancak büyük bir plan dahilinde gerçekleştirebiliriz dedik ve 3 aşamalı bir çalışma planı ortaya koyduk. Önce şehrimiz için olmazsa olmaz ihtiyaçları yerine getirdik. İkinci dönemimizde şehrimize vizyon değeri katacak eserler inşa ettik ve üçüncü dönemde ise şehrimizin her alanda tanınıp turizminin gelişmesi için gayret gösteriyoruz. Yapılan bu programlar, aramızdaki birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını arttıracaktır. Birbirimizle tanışıp, sevgi ve üzüntülerimizi paylaşmamıza imkan tanıyacaktır. Öte yandan kadınlarımıza çok önem veriyoruz ve onların görüşleri biz belediyeciler için çok önemlidir. Bayan kardeşlerimizle böyle etkinliklerle bir araya gelerek hem onların isteklerini dinliyoruz, hem de şehir için neler yapabileceğimizin fikrini almış oluyoruz” dedi.
Etkinlik, Belediye Başkanı Selim Yağcı, eşi Fatma Yağcı, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Sevcan Uzun ve İstiklal Mahallesi Muhtarı Nesrin Mazlum, gerçekleştirilen çekiliş ile mahalle sakinlerine hediyeleri takdim etmesinin ardından sanatçı Hamiyet’in konseri ile sona erdi.

Mahalle sakinleri birlik ve beraberlik için buluşuyor

Mahalle sakinleri birlik ve beraberlik için buluşuyor

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