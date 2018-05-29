Mahalle sakinleri, iftarı Suriyelilerle yaptı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Kurtuluş Mahallesi sakinleri, sokakta Suriyeli komşularıyla iftar yaptı.
Suriye sınırındaki ilçede yaşalan bir grup mahalle sakini, Suriyeli komşularını ramazanda da unutmadı.
Sokakta yöresel yemeklerin yer aldığı iftar sofrası kuran mahalle sakinleri, Suriyelilerle bir araya geldi.
Mahalle sakinlerinden Murat Aktay, AA muhabirine, 8 yıldır nüfuslarının 2 katı Suriyeliyi ilçelerinde ağırladıklarını söyledi.
Sığınmacıları hiçbir zaman yabancı görmediklerini aktaran Aktay, "Onlarla dostluk için yaşantımızı sürdürüyoruz. Ramazanda onlarla iftar açıp, komşuluk ilişkilerimizi pekiştirmek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik." ifadesini kullandı.
İftarın ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi, Suriyeli çocuklara dondurma dağıtıldı.
İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!
Türkiye S-400 için beklerken, Rusya S-500'ü resmen denedi
Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!
Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?
Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi
Paris'te evlendiler, balayı için Kato Dağı'na geldiler
Irina Shayk da estetik harikası çıktı! İşte kanıtı...
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Okuyucu Yorumları 0 yorum