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Mahalle sakinleri, iftarı Suriyelilerle yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 21:12 | Son Güncelleme

Hatay'ın Yayladağı'nda bir grup mahalleli, sokağa iftar sofrası kurarak Suriyeli komşularıyla bir araya geldi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Kurtuluş Mahallesi sakinleri, sokakta Suriyeli komşularıyla iftar yaptı.

Suriye sınırındaki ilçede yaşalan bir grup mahalle sakini, Suriyeli komşularını ramazanda da unutmadı.

Sokakta yöresel yemeklerin yer aldığı iftar sofrası kuran mahalle sakinleri, Suriyelilerle bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinden Murat Aktay, AA muhabirine, 8 yıldır nüfuslarının 2 katı Suriyeliyi ilçelerinde ağırladıklarını söyledi.

Sığınmacıları hiçbir zaman yabancı görmediklerini aktaran Aktay, "Onlarla dostluk için yaşantımızı sürdürüyoruz. Ramazanda onlarla iftar açıp, komşuluk ilişkilerimizi pekiştirmek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik." ifadesini kullandı.

İftarın ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi, Suriyeli çocuklara dondurma dağıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay iftar mahalleli Suriyeliler Yayladağı

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