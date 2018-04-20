Mahalle sakinleri istedi MASKİ yerine getirdi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların talebi doğrultusunda mahalledeki derede temizlik çalışmasına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde bulunan derelerde yürüttüğü temizlik çalışmaları sayesinde dereleri daha sağlıklı hale getirmeye devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi’nde yer alan derenin 500 metrelik kısmında temizlik çalışmasına başladı. Yapılan temizlik çalışması ile dere içerisinde zamanla oluşan rüsubat ortadan kaldırılacak. Böylelikle su akışı sağlıklı hale getirilerek kötü görüntü ve kokunun da önüne geçilecek.

“Deremiz kötü durumdan kurtulacak”

Lalapaşa Mahallesi’nde bulunan derenin temizlenme talebinde bulunan mahalle sakini Hüseyin Kayır, “Yaz dönemine girdiğimiz için dere içerisindeki yabani otlar vardı. Hem görüntü açısından hem de koku açısından kötü durumdaydı. Derenin temizlenmesi için MASKİ Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulundum. Sağ olsunlar çalışmayı başlattılar. Manisa Büyükşehir Belediyemize ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederim” dedi.