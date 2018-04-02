Mahalle sakinleri yıkılan duvar için tepki gösterdi

Devlet Su İşleri (DSİ) 174. Hakkari Şube Müdürlüğü tarafından ihaleye verilen ve yüklenici bir firma tarafından yaptırılan Katraması çayı istinat duvarının yıkılmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Hakkari’de geçtiğimiz yaz Devlet Su İşleri (DSİ) 174. Hakkari Şube Müdürlüğü tarafından bir müteahhide ihaleyle verilen Katraması çayı istinat taş duvarın zeminine 80 santimetre beton dökülmediği için yıkıldığı iddia edildi.

Dağgöl mahallesi sakinleri, katraması çayı duvar ihalesini alan müteahhidin duvarı projeye uygun yapmadığı için yıkıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, "DSİ tarafından 2017’nin yaz ayında dere yataklarını ıslah çalışmaları kapsamında mahallemizden geçen Katraması çayı istinat taş duvar ihalesi yapıldı. İhaleyi alan müteahhit projede geçen hasır zemin katına 80 santimetre beton dökmedi. Karşılıklı yapılan 700 metrelik duvarın temeli taşlarla örüldü. Bu durumu ilgili kuruma defalarca dilekçe yoluyla ilettik. Maalesef ilgili kurum bize gönderdiği cevapta müteahhidi uyaracağız demek oldu. Ve bugün dediğimize geldik. Kar sularıyla debisi yükselen çay o duvarı yıktı. Projede olduğu gibi zemini taş yerine beton dökülerek yapılsaydı daha sağlıklı olurdu. Biz buradan tekrardan yetkililere sesleniyoruz. Lütfen devletin kentimize yatırımlarını bu şekilde heba etmeyelim. Bu işlerin takipçisi olalım” diye konuştular.

DSİ 174. Hakkari Şube Müdürlüğü yetkilileri ise ”Söz konusu duvar projesin de demirsiz beton var. Yıkılmadan önce tutanak tutuğumuz 170 metrelik sıkıntılı alanları müteahhide tebliğ etmişiz. Müteahhidin geçici kabulünü de almamışız. Teknik personelimizle ödemeyi askıya almışız. Mevsim şartları el verdiği an müteahhit tutanak tuttuğumuz 170 metrelik bölümleri yıkıp yeniden yapacak” diye konuştu.