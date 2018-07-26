Mahalle ve çarşı bekçileri yemin ederek göreve başladı

Tolga YILDIRIM- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, mahalle ve çarşılarda görev yapacak 78 bekçi, yemin ederek işbaşı yaptı.

Antalya'da, emniyet müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere alınan 78 mahalle ve çarşı bekçisi, bir ay süren üçüncü ve dördüncü dönem eğitimin ardından Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda düzenlenen törende yemin etti. 78 bekçi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Türk bayraklarıyla donatılan masalara ellerini koyup yemin metnini okudu. Bekçilerin merkez ilçeler ile Alanya, Serik, Manavgat, Kumluca'da görev yapacağı belirtildi. Törende yemin eden bekçileri izlemeye gelen ailelerinin heyecanlı olduğu gözlendi.

'DEVLETİMİZE SADIK, MİLLETİMİZE HİZMETKAR OLUN'

Törende konuşan Antalya Emniyet Müdürü Vekili Mehmet Murat Ulucan, çarşı ve mahalle bekçilerine 'hoş geldiniz' dedi. Antalya'da görev yapacak bekçi sayısının 250'ye ulaştığını vurgulayan Ulucan, "Giydiğiniz üniformanın değerini asla unutmayın. Adaletten ve kanunlardan aldığınız güçlü, seçilmiş meşru otoritenin emrinde olarak ve yalnızca devletimize sadık, milletimize hizmetkar olun" dedi.