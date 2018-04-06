Mahalle yolları asfaltlanıyor

Kars’ın Kağızman İlçesi’nde mahalle yolları sıcak asfalt oluyor.
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın destek ve talimatıyla başlatılan sıcak asfalt çalışmaları merkez mahalle yollarda başladı. Sıcak asfalta kavuşan mahalle sakinleri kurban kesip dualar okudular,
Mahalle sakinleri, “Şimdiye kadar sıcak asfalt bizim için hayaldi. Bakanımız Ahmet Arslan söz verdikten sonra artık çamur ve tozdan kurtuluyoruz” diyerek Bakan Arslan’a teşekkür ettiler.
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