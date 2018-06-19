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Mahallede arı paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 23:56 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, bir evin bahçesindeki vişne ağacına ve başka bir evin içerisine oğul veren arılar, mahallede panik yaşattı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, bir evin bahçesindeki vişne ağacına ve başka bir evin içerisine oğul veren arılar, mahallede panik yaşattı.

Kent merkezinde, Yeni Mahalle 3'üncü Sokak'ta Kenan İleri'ye ait müstakil evin bahçesinde bulunan vişne ağacına arılar oğul verdi. Kenan İleri'nin yan komşusu Hidayet Ağırkaya'nın evinin içine de giren arılar mahallede paniğe neden oldu. Sabah kalktığında evinin içerisinde çok sayıda arıyla karşılaşan Kenan İleri, bahçeye çıktığınde vişne ağacına da arıların oğul verdiğini gördü. Çevresindekilerden yardım isteyen İleri, bir arıcı çağırdı. Arıcılık işi ile uğraşan Ramazan Yıldız, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün vinci ile ağaca çıktı. Özel elbise giymeden arıların yanına çıkan Yıldız, arıların toplandığı dalı keserek yanında getirdiği kutunun içine koydu. Yıldız, daha sonra köye giden ve evde bulunmayan Hidayet Ağırkaya'nın evine merdiven yardımıyla pencereden girdi. Yıldız, arıların dışarı çıkması için evin pencerelerini açtı.

Sabah uyandıklarında evin içerisinde arı olduğunu anlatan Kenan İleri, "Bulunduğumuzun evin bahçesindeki ağaca arı oğul yapmış. Evin içerisine de saldırdı, birkaç çocuğu ve ablamı soktu. Bunun üzerine birkaç yeri aradık. Arıcı arkadaş geldi. Güvenli bir şekilde alıp arıları götürdü" dedi.

Arıcı Ramazan Yıldız ise "İtfaiye eşliğinde bıçak yardımıyla arıları sarsmadan, dağıtmadan dalı ufak ufak keserek torbanın içerisine hafif bir şekilde aldık. Arı oğul verdiği için oraya toplanmışlar. Özel kıyafet giymeye gerek duymadım, sıkıntılı bir durum yoktu. Arıları kovana koyacağız" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise arıların toplanmasını meraklı gözlerle izledi.

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