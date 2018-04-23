Mahallede gözleme hayrı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karşıyaka Mahallesinde kadınlar gözleme hayrında bir araya geldi.

Mahallede bulunan kadınların her yıl gözleme hayrında buluştuklarını belirten Mahalle Muhtarı Mehmet Işık," Mahallemizde artık geleneksel hale gelen gözleme hayrı için mahalle halkı gereken un ve yağı kendi aralarında tedarik etmektedirler. Yöremize özgü yağlı gözleme hayrı için sabah erken saatte toplanan hayırsever kadınlarımızın bazıları hamur açarken, bazıları da yağlı gözlemeleri sacda pişirmektedirler. Pişen gözlemeler komşulara ve yoldan geçenlere ikram edilmektedir. Ayrıca gözlemelerin bir kısmını da cami cemaatinin namaz çıkışı alması için cami önlerine bırakılmaktadır. Gözleme hayrına katkıda bulunan ve canla başla çalışan kadınlarımızdan ve hayırseverlerden Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin" diye konuştu.(MA-EFE)