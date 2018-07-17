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Mahallede panik: Yangına hortumla su sıkarak müdahale ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 15:36 | Son Güncelleme

 - BAYRAMPAŞA'da bir ekmek fırınının odun deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Mahallede panik: Yangına hortumla su sıkarak müdahale ettiler

Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) - BAYRAMPAŞA'da bir ekmek fırınının odun deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede depoyu saran yangına önce mahalle sakinleri, ardından da itfaiye müdahale etti.
Bayrampaşa, Yenidoğan Mahallesi, Ötügen Sokağı'nda bulunan iki katlı metruk bir binada saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sokak üzerindeki bir ekmek fırınının odun deposu olarak kullanıldığı öğrenilen bina, içerisindeki odunlar nedeniyle kısa sürede alevlere teslim oldu. Paniğe neden olan yangına ilk müdahale vatandaşlardan geldi. Mahalle sakinleri hortumlarla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelip başlattığı çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Yangın sırasında depo içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

"BİR KIVILCIM OLMUŞ DEMEK Kİ"
Ekmek fırınının işletmecisi olan Kenan Çolak, "Depo bizim değil, yan taraf bizim. Atıl olarak duruyor, herhangi bir kimse yatmıyor kalkmıyor. Zaten eski bir bina. Bir kıvılcım oluşmuş demek ki, dışarıdan bir şey atmışlar, ondan dolayı yanmış. Önemli olan yan binaya sıçramaması. İçerisinde odundan başka hiçbir şey yok" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Mahallede panik: Yangına hortumla su sıkarak müdahale ettilerMahallede panik: Yangına hortumla su sıkarak müdahale ettilerMahallede panik: Yangına hortumla su sıkarak müdahale ettilerMahallede panik: Yangına hortumla su sıkarak müdahale ettiler

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