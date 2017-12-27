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'Mahalledeki kepçeyi bile daha çok kişi izliyor'

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 19:19 | Son Güncelleme 7 saat önce

Ankaragücü taraftarı, 181 kişinin izlediği Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor maçının üstünden iki gün geçmesine rağmen onursal Başkan Melih Gökçek ile ilgili mesajları sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

'Mahalledeki kepçeyi bile daha çok kişi izliyor'

Melih Gökçek'in onursal başkanı olduğu Osmanlıspor ilk yarının son maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaştı. Pazartesi günü oynanan maçı biletli 181 kişinin takip ettiği açıklandı. Bu durumun ardından maçın yankıları Başkentte hala sürüyor. Özellikle Ankaragücü taraftarı yaptığı paylaşımlarda Osmanlıspor'un 181 biletli seyirciyle oynamasıyla dalga geçti.

Yapılan paylaşımların birinde 'Osmanlıspor-Akhisar maçını 181 biletli seyirci izlemiş. Abi bizim mahallede çalışma yapan kepçeyi bile 200 kişi izliyor" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek ankaragücü akhisarspor

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Yeni başkan cok iyi gösterilmeye calısıyor ama aynı hiç farkı yok CHP Ankarada Akp nin tozunu attıracak ilk seçimde bizim Ankaradaki akrabalar daha hiç Chp ye oy vermemişlerdi şimdi nerdeyse secimlerde calısacaklar sabırsızlıkla bekliyorlar onlar Chp ye oy verecek olduktan sonra herhalde yüzde 65 Chp,yüzde 30 Akp alır yüzde 5 de digerleri..
Yeni başkan cok iyi gösterilmeye calısıyor ama aynı hiç farkı yok CHP Ankarada Akp nin tozunu attıracak ilk seçimde bizim Ankaradaki akrabalar daha hiç Chp ye oy vermemişlerdi şimdi nerdeyse secimlerde calısacaklar sabırsızlıkla bekliyorlar onlar Chp ye oy verecek olduktan sonra herhalde yüzde 65 Chp,yüzde 30 Akp alır yüzde 5 de digerleri..
cok komik biri bu kimki usta unuttuk bunu...
faşistin iyisi olmaz hepsi aynı ilk seçimde pulu yapıştırıp gönderirler.
Ankara halki Ankaragücüne sahip cikmali siyasilerin oyuncagi yapmamalidir Ankaragücü markadir 100 yillik klüptür seveni de coktur sevmeyenide ama saygiyi hakeden bir klüptür tarihini okumaniz yeter 5-6 milyonluk sehirde süperlig takiminin macini izlemeye 181 kisi gelmisse komedidir trajedidir dalga gecmeleri cok normal ve haklidir Ankaragücünün antermainini bile binlerce kisi izliyor
Yeni başkan cok iyi gösterilmeye calisiyor ama ayni hiç farkı yok CHP Ankarada Akp nin tozunu attiracak ilk seçimde bizim Ankaradaki akrabalar daha hiç Chp ye oy vermemişlerdi şimdi nerdeyse secimlerde callsacaklar sabırsızlıkla bekliyorlar onlar Chp ye oy verecek olduktan sonra herhalde yüzde 65 Chp,yüzde 30 Akp alir yüzde 5 de digerleri..
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