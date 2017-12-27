'Mahalledeki kepçeyi bile daha çok kişi izliyor'

Melih Gökçek'in onursal başkanı olduğu Osmanlıspor ilk yarının son maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaştı. Pazartesi günü oynanan maçı biletli 181 kişinin takip ettiği açıklandı. Bu durumun ardından maçın yankıları Başkentte hala sürüyor. Özellikle Ankaragücü taraftarı yaptığı paylaşımlarda Osmanlıspor'un 181 biletli seyirciyle oynamasıyla dalga geçti.

Yapılan paylaşımların birinde 'Osmanlıspor-Akhisar maçını 181 biletli seyirci izlemiş. Abi bizim mahallede çalışma yapan kepçeyi bile 200 kişi izliyor" denildi.