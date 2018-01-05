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Mahalleli 3'üncü kez yolu trafiğe kapattı (Yeniden)

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 15:30 | Son Güncelleme 8 dakika önce

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde oturdukları Paşayiğit Mahallesi'nden geçen duble yolun refüjle kapatılmasına karşı çıkan mahalleli, bugün 3'üncü kez yolu trafiğe kapattı. Vatandaşlar, projenin Keşan İlçe Trafik Komisyonu'nda yeniden görüşülerek, değiştirilmesi için refüj çalışmalarına 15 gün ara verildiği haberi üzerine dağıldı.Keşan'da oturdukları Paşayiğit Mahallesi'nden geçen duble yolun refüjle kapatılmasını protesto eden yaklaşık 100 kişi, bugün 3'üncü kez mahalle girişinde Keşan-Edirne karayolunu trafiğe kapatırken, araçlarını yol üzerine çekerek duble yola demir refüjlerin montajını yapan karayollarının taşeron şirketi çalışanlarına izin vermedi. Emniyet ve jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Salim Şevik, Keşan İlçe Jandarma Komutanı Abdullah Erdoğan ve Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan da mahalleye gelerek, vatandaşlarla görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerin ardından projenin Keşan İlçe Trafik Komisyonu'nda yeniden görüşülerek, değiştirilmesi için refüj çalışmalarına 15 gün ara verildiği belirtildi. Vatandaşlar bunun üzerine yolu trafiğe açarken, araçlarını da yolun üzerinden kaldırdı.

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