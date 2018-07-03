Mahalleli, mühimmat fabrikası için ÇED toplantısı yaptırmadı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Pamukova ilçesine bağlı Bacı Mahallesi'nde, Hazine'ye ait araziye bir firma tarafından silah mühimmatı üretim ve depolama tesisi kurulması için yapılmak istenen ÇED bilgilendirme toplantısına, mahalleli tepki gösterdi. Toplantının yapılacağı kahve kapatılırken, tesisi yapacak yetkililer ile görevlilerin araçları yumruklandı. Toplantı, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine yapılamadı.

Merkezi Adana'da bulunan firma tarafından Pamukova'nın Bacı Mahallesi'nde, yatırım teşviki kapsamında 49 yıllığına kiralanan 5 dönümlük arazide, harp araç- gereçleri ile silah mühimmatı, av fişeği, sivil patlayıcı, kimyasal imalatı, üretim ve depolama tesisi kurulması için çalışma başlatıldı. Proje kapsamında, yılda 30 bin ton patlayıcı, 100 milyon av fişeği ile 100 milyon hafif silah mühimmatı ve 50 ton kapasiteli yer altı galeri tipi patlayıcı deposu yapılması planlandı. Fabrikanın tamamlanması ile 50 kişinin istihdam edilmesi planlanıyordu.

TOPLANTININ YAPILACAĞI KAHVE KAPATILDI