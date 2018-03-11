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Mahalleliler birlik ve beraberlik için buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 17:59 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen ’Mahallelerimizle Buluşuyoruz’ etkinlikleri kapsamında Gazipaşa, İsmetpaşa ve Beşiktaş Mahallesi sakinleri bir araya geldi.Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve mahalle sakinleri arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesini amaçlayan etkinlikler kaldığı yerden devam ediyor.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen ’Mahallelerimizle Buluşuyoruz’ etkinlikleri kapsamında Gazipaşa, İsmetpaşa ve Beşiktaş Mahallesi sakinleri bir araya geldi.
Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve mahalle sakinleri arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesini amaçlayan etkinlikler kaldığı yerden devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlamında birçok önemli projeyi gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, kadın mahalle sakinlerini yeni bir etkinlik ile buluşturuyor. Bu kapsamda düzenlenen programa Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve eşi Fatma Yağcı da katılarak, mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Bilecik Belediyesi tarafından çeşitli hediyelerin verildiği programda konuşan Belediye Başkanı Selim Yağcı, çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi. Yağcı, “Başta bu güzel etkinliğe katılarak anlam kazandıran bütün hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Cenabı Allah her zaman bizleri bir, beraber eylesin ve ülkemizin korunmasında gayret gösteren ve hain emel peşinde olanları engellemek için canları pahasına mücadele eden kahraman ordumuza güç ve kuvvet versin. Bilecik Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda başlatmış olduğumuz bir geleneği yeniden yaşatmak istedik ve böylece bir araya geldik. Komşularımızı tanıyalım, birbirimizle hasbihal edelim ve birbirimizle tanışalım istedik. Allah’a çok şükür geçirdiğimiz bu 14 yılın sonuna baktığımızda hep birlikte gerçekten çok güzel çalışmaları şehrimize kazandırmışız. Çünkü Bilecik, ata ve ecdat diyarı, sizler de bizler için çok değerlisiniz. Bu anlamda güzel hizmetleri hep birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimizde şehrimizin o kadar sorunu vardı ki, bunları ancak büyük bir plan dahilinde gerçekleştirebiliriz dedik ve 3 aşamalı bir çalışma planı ortaya koyduk. Önce şehrimiz için olmazsa olmaz ihtiyaçları yerine getirdik. İkinci dönemimizde şehrimize vizyon değeri katacak eserler inşa ettik ve 3’üncü dönemde ise şehrimizin her alanda tanınıp turizminin gelişmesi için gayret gösteriyoruz. Yapılan bu programlar, aramızdaki birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını arttıracaktır. Birbirimizle tanışıp, sevgi ve üzüntülerimizi paylaşmamıza imkan tanıyacaktır. Öte yandan kadınlarımıza çok önem veriyoruz ve onların görüşleri biz belediyeciler için çok önemlidir. Bayan kardeşlerimizle böyle etkinliklerle bir araya gelerek hem onların isteklerini dinliyoruz, hem de şehir için neler yapabileceğimizin fikrini almış oluyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından, etkinlik sınır boylarında ve Afrin’de vatan savunmasında olan kahraman askerler için duaların edilmesi ve Kuran’ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.

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