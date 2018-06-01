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MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN "TACİZ" İDDİASI: ŞÜPHELİ KİŞİ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 14:55 | Son Güncelleme

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Sultanbeyli'de küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Sultanbeyli'de küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Sultanbeyli'de önceki gün sahibi olduğu markete alışverişe gelen 8 yaşındaki R.G. isimli kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile aranan şüpheli B.Ü., Ankara'da trafik kontrolü sırasında yakalandı. B.Ü., dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirildi. B.Ü., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

SAVCILIK SORGUSUNUN ARDINDAN TUTUKLANMASI TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
B.Ü., savcılık sorgusunda, olay günü markete ilişkin bildiri dağıtırken yanında çocuk olan bir kadının geldiğini belirterek, "Karşıdan çocuklu bir anne geldi. 'Sen mi yaptın' dedi. 'Anlamadım' dedim. 'Ben kocama söylerim, gerekirse seni yakacak' dedi. 'Anlamadım hanımefendi' dedim, mağazaya gittim" dediği öğrenildi.
Marketin alt katındayken personelin kendisini aradığını söyleyen B.Ü'nün, "Personelim beni aradı. Çocuğu taciz ettiğimi söylemişler, mağazayı basmışlar. Ben de emniyete doğru kaçtım. O psikoloji ile otoyoldan aktarma yapa yapa memleketime gittim. Trafik polisi bizi durdurdu, teslim aldı. Bizim mahalleyi basmışlar, akrabalarıma oradan çıkmasını söylemişler" dediği kaydedildi.

TUTUKLANDI
Savcılık, Bitlis'te de benzer gerekçeyle bir süre cezaevi yattığı öğrenilen B.Ü.'yü, "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Mahkeme, şüphelinin atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü:
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-Mahalle sakinlerinin şüphelinin evinin önünde toplanması
-Polisin kalabalığa sakinleştirmesi

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