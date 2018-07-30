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Mahallesinde yeşil alanı artanlarda depresyon ciddi oranda düşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 16:28 | Son Güncelleme

Mahallesinde yeşil alanı artanlarda depresyon ciddi oranda düşüyor

ABD'deki bir araştırma, mahallesindeki boş alanlara çim ve ağaç ekilen kişilerdeki depresyon hissinin yüzde 41,5 oranında azaldığını ortaya koydu.

"Jama Network"te yer alan çalışmada, yeşil alanda daha fazla vakit geçirmenin ya da yeşillik alanlara yakın yaşamanın stres, depresyon ve kaygı hissini azalttığı belirtildi.

ABD'nin Philadelphia kentinde yaşayan, rastgele seçilmiş 342 yetişkinin katıldığı çalışmada, belirlenen 541 boş arazi, yeşilliğin arttırıldığı alan, çöplerin toplandığı alan ve olduğu gibi bırakılan alan olmak üzere üçe ayrıldı.

Çalışmanın sürdüğü bir buçuk yıllık zaman dilimi boyunca katılımcılarla, yakınlarındaki boş alanlar yeşillendirilmeden ve bu alanlardaki çöpler toplanmadan önce ve sonra görüşmeler yapıldı.

Sonuçlar, tüm mahallelerde diğer durumlarla karşılaştırıldığında, yakınlarındaki boş alanda çim ve ağaç ekilen kişilerdeki depresyon hissinde yüzde 41,5 oranında düşüş görüldüğünü ortaya koydu.

Araştırmaya başlamadan önce ruh sağlığının iyi olmadığını söyleyen katılımcıların sayısında, çevrelerindeki yeşillik alan artırıldıkça yüzde 62,8 azalış yaşandı.

Çalışmada, yoksulluk sınırının altındaki mahallelerde yaşayan katılımcılarda, çevrelerindeki yeşillik alanın artırılması depresyon hissinde yüzde 68,7 düşüşe yol açtı.

Çalışma ayrıca, yeşillik alanda vakit geçirmenin ya da yakınında yaşamanın, katılımcılardaki kendini değersiz hissetme düşüncesinde de ortalama yüzde 51 azalma sağladığını gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
ruh sağlığı Yeşillik alan

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