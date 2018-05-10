Mahathir Malezya'nın yedinci başbakanı oldu

Malezya'da dün yapılan genel seçimden birinci çıkan Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının lideri Mahathir Muhammed, yemin ederek başbakanlık görevine resmen başladı. Mahathir, Devlet Sarayı'nda düzenlenen törende yemin etti. Böylece Mahathir, resmi olarak Malezya'nın 7. başbakanı oldu. Mahathir, yapılacak çok iş olduğunu ve hükümeti kurmak için derhal harekete geçeceklerini kaydetti. Devlet Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Kral Muhammed'in (Yang di-Pertuan Agong) Mahathir'i başbakan olarak atamasını geciktirdiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Mahathir'in atanması için gereken süreç anayasaya uygun şekilde yürütülmüştür. Kral Muhammed demokrasiyi güçlü şekilde destekliyor ve saygı duyuyor." ifadeleri kullanıldı. Malezya'da başbakan, yetkileri sembolik olan Kral tarafından atanıyor. Ülkede yetkiler, başbakan etrafında toplanıyor. Seçim Kurulu sonuçlarına göre, Mahathir liderliğindeki Halkın Umudu ittifakı, 222 sandalyeli parlamentoda 122 sandalye kazandı. Halihazırdaki Başbakan Necip Rezak liderliğindeki UMNO'nun sandalye sayısı ise 79'a düştü. UMNO, 2013 seçimlerinde 133 sandalye kazanmıştı.

- UMNO 1957'den bu yana iktidardaydı Başbakan Necip, 2009'dan bu yana başbakanlık görevini yürütürken başında olduğu UMNO, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1957'den beri iktidarı elinde tutuyordu. 65 yaşındaki Necip, ülkenin ikinci Başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu. Halkın Umudu ittifakı adıyla bir araya gelen partilerin adayı olarak seçime giren Mahathir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın dostu olarak biliniyor. 1981-2003 yıllarında başbakanlık yapan Mahathir, Malezya'da en uzun dönem bu görevi yürüten siyasetçi unvanına sahip. - Mahathir kimdir? Malezya'da 1981-2003 yıllarında 22 yıl başbakanlık yapan Mahathir, ülkesinin 20. yüzyıl sonundaki kalkınma atılımının mimarı oldu. Malezya bu dönemde ham madde ihraç eden üçüncü dünya ekonomisinden yüksek teknoloji ve modern altyapıya sahip üretken bir sanayi ülkesine dönüştü. Mahathir, hayatı ve siyasi kariyeri boyunca, Malezya'nın bağımsızlığı ve Malay halkının egemenliğini savundu. Malay dili ve kültürünün, Malay halkının dini inancı İslamiyet'in korunması ve yaşatılması için çalıştı.

Bu ilgiyle erken yaşlarda siyasete yönelen Mahathir, henüz üniversite öğrencisiyken, 1946'da o sırada yeni kurulmakta olan UMNO'ya katıldı. Malezya'nın 1957 yılında bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ülke siyasetine damgasını vuran UMNO'nun aktif üyelerinden biri haline geldi. 1964 yılında federal parlamentoya seçildi. Parlamentoda bir dönem görev yaptıktan sonra parti lideri Başbakan Tunku Abdül Rahman ile ters düştüğü için partiden uzaklaştırıldı. Başbakan Tunku'nun istifasının ardından siyasete geri döndü ve 1970'li yılların başından itibaren kabinede görev almaya başladı. 1976 yılında başbakan yardımcısı oldu. 1981 yılında Başbakan Hüseyin Onn'un istifasının ardından yemin ederek başbakanlık görevine başladı. Dünyanın seçimle göreve gelip en uzun süre iktidarda kalan lideri olan Mahathir, 22 yılda 5 genel seçimden galip ayrıldı. Mahathir bu dönemde büyük altyapı yatırımlarıyla ülkenin kalkınmasına katkı sağladı. Mahathir'in ekonomi ve eğitim alanlarındaki reform ve atılımları sayesinde Malezya, bölgesinin en zengin ve en hızlı kalkınan ülkelerinden birine dönüştü.