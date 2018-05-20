HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Maher Zain İstanbul'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 01:13 | Son Güncelleme

İngilizce, Arapça ve Türkçe söylediği şarkılarla tanınan Maher Zain, Yenikapı'da düzenlenen "Teravih Sonrası" programda sahne alarak eserlerini seslendirdi

İSTANBUL (AA) - Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

İngilizce, Arapça ve Türkçe söylediği şarkılarla tanınan şarkıcı, Yenikapı'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Teravih Sonrası" programında sahne aldı.

Şarkıcı konsere, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Filistin halkına destek amacıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda dün düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingindeki Filistin eserini okuyarak başladı.

"O sensin ki", "Neredesin", "Ramazan, "Ya Nebi Selam Aleyke" gibi pek çok eserini ilgiyle dinleyen Zain'in hayranları, şarkıcının bazı şarkılarına da eşlik etti.

Maher Zain, bugün Maltepe sahilde ve 21 Mayıs'ta Beylikdüzü'nde konser verecek.

- "İstanbul'da hayranlarımdan hep olumlu dönüşler alıyorum"

Konser öncesi AA muhabirine konuşan Zain, seslendirdiği eserlerin yaklaşık yarısının Türkçe ve Arapça karışık, bazılarının ise İngilizce olduğunu söyledi.

Türkiye'de konserlerine gelen hayranlarının Türkçe parçaları kolay anladıkları için daha çok sevdiklerini belirten Zain, "İstanbul'da hayranlarımdan hep olumlu dönüşler alıyorum. Dinleyicilerimle güçlü bir etkileşim oluyor, hatta bazı İngilizce şarkılarımı ezberleyip benimle birlikte söylüyorlar." dedi.

PARTNERBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilirBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilir
Kars'ta, İYİ Partililerden 'Fener Alayı'Kars'ta, İYİ Partililerden 'Fener Alayı'
Taksim Meydanı'nda şampiyonluk kutlamasıTaksim Meydanı'nda şampiyonluk kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konser maher zain Ramazan teravih sonrası Yenikapı

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti

Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.