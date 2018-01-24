Mahir Ünal: Afrin'de PYD'li kılığında karşımıza çıkıyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TRT Haber'de gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, milletin kendi varlığı, devleti, bayrağı ve vatanıyla ilgili bir tehdit algıladığında kendine has kahramanlar çıkardığını belirtti.

Şehit Musa Özalkan'ın "Biz aşkı vatanı için canından geçenlerden öğrendik" sözüne işaret eden Ünal, "'Arkadaşına 'Ben şehit olursam, devletin şahsıma ayırdığı paradan Türkmen balalar için anaokulu ve kreş yapılmasını vasiyet ediyorum' diyen gizli kahramanları da böyle zamanlarda tanıyoruz. Dolayısıyla bu aziz milletin, erdemlerini, faziletlerini kriz zamanlarında ve zor zamanlarında tanıyoruz." dedi.

Ünal, milletin kendi vatanına hamle yapanlara karşı ortak hassasiyet içerisinde olduğunu belirterek "80 milyonun tamamı, hangi inançtan olursa olsun, Musevi cemaatinden, Ermeni cemaatine varıncaya kadar her biri ortak bir hassasiyetle bir duruş sergiliyorlar yaptıkları açıklamalarla." dedi.

"AFRİN'DE PYD'Lİ KILIĞINDA KARŞIMIZA ÇIKIYORLAR"

Terör örgütleri IŞİD ile PYD/PKK'nın, Rakka'da anlaştıklarını dile getiren Ünal, şunları söyledi: