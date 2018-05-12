Mahir Ünal:  CHP'nin yardım konusunu abarttığını düşünüyorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Muharrem İnce'nin seçimin ikinci tura kalması halinde kendisini başkan yardımcısı yapması şartıyla Meral Akşener'i destekleyebileceği açıklamasına ilişkin "İkincisi CHP'nin bu yardım konusunu abarttığını düşünüyorum. Yardım etmek için milletvekili gönder, cumhurbaşkanı yardımcısı ol. Şuna karar vearsinler; bunlar siyaset yapıp cumhurbaşkanı seçimini kazanmak gibi bir iddiaları var mı yok mu? Yoksa milletin önünde bir gölge oyunu mu oynanıyor? Eğer milletin önünde bir gölge oyunu oynanıyorsa bu hiç hoş değil son derece çirkin bir oyun" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mülakat sürecinin bugün sona ereceğinin anımsatılması üzerine Mahir Ünal şunları söyledi: "14 komisyon halinde gerçekleştirdik mülakatları. Ve bugün 19.00 itibariyle bütün mülakatlar tamamlanmış olacak. Seçim koordinasyon merkezimiz çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bütün mülakatların raporlama süreçleri var. her bir adayla yüz yüze görüşmeler yapıldı. Her ilde temayül yoklamaları yapıldı. Bunların raporlaması üst kurula sunulacak ve üst kurul sayın cumhurbaşkanımızın İngiltere seyihatinden dönüşü akabinde hemen çalışmaya başlayacak"

'OTURUP BBP İLE BİR MİLLETVEKİLİ PAZARLIĞI YAPMIŞ DEĞİLİZ'

Mahir Ünal, BBP'nin ittifaka kaç milletvekiliyle katılacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "Bunun bir pazarlığı olmaz. Oturup BBP ile bir milletvekili pazarlığı yapmış değiliz. Ama karşılıklı olarak istişarelerimiz ve listelerimizi oluştururken BBP'den adaylarının karşılığı olduğu yerlerde adaylar koyacağız. Bunu da üst kurulda değerlendireceğiz." 'BİR SİYASETÇİ İÇİN 'HALT ETMİŞ' GİBİ BİR İFADE KULLANMASI ÇOK ÇİRKİN'

Muharrem İnce'nin kendisine yönelik bazı ifadelerinin anımsatılması üzerine Mahir Ünal şöyle konuştu: "Sayın Muharrem İnce'nin açıklamasını duydum ve kullandığı kelime şahsımla ilgili kullandığı kelime son derece çikin bir kelime. 2 yıl aynı dönemde grup başkanvekilliği yaptık Sayın Muharrem İnce ile birlikte. Bir siyasetçinin bir soruyu aldığında öncelikli olarak o sorunun gerçekten doğruyu yansıtmadığını bilmesi gerekir. Öyle ulu orta bir siyasetçinin başka bir siyasetçi için 'Halt etmiş' gibi bir ifade kullanması çok çirkin. Çünkü siz eğer böyle bir ifade kullanırsanız, muhatabınızda size der ki konuşulanı anlamayana anadoluda hödük derler. Benim orada söylediğim son derece açık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde 2011'de Hakkari'de tek bir Türk bayrağı olmadan CHP miting yapmıştır bu da bizim içimizi acıtmıştır. Ama bugün sayın Muharrem İnce'nin Türk Bayraklarıyla miting yapması güzel bir gelişmedir diyoruz, güzel birşey söylüyoruz. Ama şimdi bunu anlamadan dinlemeden bizim şahsımıza karşı çirkin bir ifade kullanması, eğer cumhurbaşkanı adaylığını da bu şekilde yapıyorsa Muharrem İnce, Sayın İnce'ye umut, bel bağlayanların vay haline. Önce konuşulanı anlaması, dinlemesi ondan sonra şahısla ilgili konuşması gerekir. Her bir siyasetçinin şahsı şahsiyeti kıymetlidir. Siyasetçilerin konuşurken muhataplarının kendileriyle ilgili davranışlarına düşüncelerine cevap vermeleri gerekir. Onların şahsiyetlerine ilişkin bu tür ifadeler halt etmiş gibi benzeri ifadeler son derece çirkin. Basın toplantımda da teşekkür etmiştim Muharrem İnce'ye. Temiz bir dil kullanıyor, bundan dolayı kendisini tebrik ediyorum demiştim. İki gün sonra böyle bir ifade kullanması son derece çirkin olmuştur."