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Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 23:22 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal 'Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye bizim için tam bir kâbustu' demişti ancak AK Parti'nin Adile Naşit'in görüntülerinin de yer aldığı bir reklam filmi olduğu ortaya çıktı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 'Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye çok güzel bir Türkiye'ydi.' Valla o Türkiye sizin için çok güzel bir Türkiye olabilir ama o Türkiye bizim için tam bir kâbustu" demişti. AK Parti'nin Adile Naşit'in görüntülerinin de yer aldığı bir reklam filmi olduğu ortaya çıktı.

Mahir Ünal “Adile Naşit’in ninni okuduğu Türkiye bizim için tam bir kâbustu” dedi ancak, AK Parti’nin hazırladığı “Birlik hikayemiz yeniden başlıyor” başlıklı reklamda Adile Naşit’in görüntüleri de kullanılıyor. Reklamda Adile Naşit’in görüntüsü geldiğinde “Biz Adile Teyze'nin masallarıyla büyüyen çocuklar” ifadeleri kullanılıyor.

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